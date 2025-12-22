Комета 3I/ATLAS максимально приблизилась к Земле

В мире,Космос
705
Айман Аманжолова
корреспондент

Согласно расчетам, это произошло 19 декабря около 09:16 по времени Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Межзвездная комета 3I/ATLAS преодолела ближайшую к Земле точку.

Как сообщается в телеграм-канале ИКИ РАН, в этот момент комета находилась на расстоянии 268 миллионов 918 тысяч километров от Земли. Для сравнения, расстояние от Солнца до нашей планеты — 149,6 миллионов километров. 

3I/ATLAS остается слишком далекой и тусклой, чтобы наблюдать за ней с Земли невооруженным глазом. Однако ее пролет на относительно близком расстоянии позволил астрономам исследовать объект, сформировавшийся за пределами Солнечной системы.

16 марта 3I/ATLAS, по расчетам, должна приблизиться к Юпитеру на расстояние около 53 миллионов километров. Во второй половине 2026 года, уйдя за орбиту планеты, комета пропадет из поля зрения земных инструментов. 

3I/ATLAS — это третий подтвержденный межзвездный объект, который когда-либо наблюдался внутри Солнечной системы. Хотя специалисты международных космических агентств неоднократно говорили о безопасности кометы, они также отмечали, что это — интересный объект для исследований.

Напоминаем, в конце ноября 3I/ATLAS резко изменил свой курс.

#космос #комета #3I/ATLAS

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Путевка в жизнь
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

В США построили огромный пряничный дом по мотивам «Один дом…
Более 500 тысяч камбоджийцев покинули дома из-за конфликта …
Цена на золото обновила новый рекорд
Международный центр Навруза создадут в Таджикистане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]