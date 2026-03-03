Фото: Минтуризма и спорта

Сегодня ночью в Международный аэропорт Астаны прибыла команда Казахстана по конькобежному спорту, принимавшая участие в юниорском чемпионате мира, который прошёл в Инцелле (Германия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

«Сейчас у меня отличное настроение! Это невозможно передать словами. Когда стоишь на пьедестале, поднимается флаг Казахстана и звучит гимн - это один из самых незабываемых моментов. У меня пока нет страницы в Instagram. Близкие показали, что там обо мне очень много пишут и поддерживают в комментариях. Это тоже произвело на меня большое впечатление. Перед чемпионатом мира я знала, что смогу завоевать медаль. Но именно на дистанции 500 метров не ожидала попасть в призёры. В этот раз всё сложилось удачно», - рассказала Кристина Шумекова представителям СМИ.

Ранее сообщалось, что лидер юниорской сборной Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова завоевала три золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира в Германии.