Конституция как фундамент независимости и стабильности Казахстана

День Конституции РК
19

Речь Президента РК на конференции, посвящённой 30-летию Конституции, стала важным напоминанием о том, что Конституция — это не только основной закон, но и фундамент независимости и стабильности Казахстана, считает эксперт Сымбат Иманбаева.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она выделила несколько основных моментов:

  • Глава государства подчеркнул преемственность: от законов Великой степи до современного Основного закона.
  • Реформы последних лет показали, что Конституция развивается вместе с обществом, сохраняя свои базовые принципы.
  • Внесённые изменения укрепили справедливость, прозрачность и подотчётность власти.
  • Новая модель управления исключает семейственность и делает политику более открытой.
  • «Конституция — это фундамент нашей независимости и ориентир в построении справедливого государства», — отметил Президент.
  •  30 лет Конституции — это не только история, но и уверенный шаг в будущее.
