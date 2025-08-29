Речь Президента РК на конференции, посвящённой 30-летию Конституции, стала важным напоминанием о том, что Конституция — это не только основной закон, но и фундамент независимости и стабильности Казахстана, считает эксперт Сымбат Иманбаева.
Она выделила несколько основных моментов:
- Глава государства подчеркнул преемственность: от законов Великой степи до современного Основного закона.
- Реформы последних лет показали, что Конституция развивается вместе с обществом, сохраняя свои базовые принципы.
- Внесённые изменения укрепили справедливость, прозрачность и подотчётность власти.
- Новая модель управления исключает семейственность и делает политику более открытой.
- «Конституция — это фундамент нашей независимости и ориентир в построении справедливого государства», — отметил Президент.
- 30 лет Конституции — это не только история, но и уверенный шаг в будущее.