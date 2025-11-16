Совместным заявлением глав государств была, в частности, одобрена Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президентами подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи;

2. Обращение глав государств Центральной Азии к государствам – членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 гг.;

3. Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

1. Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;

2. Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг.