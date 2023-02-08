Контрабанду на 380 млн тенге не пропустили в Казахстан пограничники

Ввоз контрабандной продукции на 380 млн тенге пресекла Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Так, в феврале 2023 года Погранслужба на автомобильном пункте пропуска «Карасу» Жамбылской области пресекла попытку провоза иностранцами крупной партии электронных сигарет без сопроводительных документов более чем на 370 млн тенге.

В международном аэропорту города Алматы на рейсе Стамбул – Алматы задержана казахстанка, пытавшаяся ввезти в страну без сопроводительных документов золотые изделия почти на 10 млн тенге.

Задержанные переданы в территориальные подразделения Комитета государственных доходов Министерства финансов РК для дальнейшего разбирательства.