В столице огласили результаты конкурса IT Queen 2025 – инициативы Astana Hub, направленной на выявление и поддерж­ку женщин-основательниц стартапов, развивающих IT-проекты.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году на конкурс были поданы заявки от ­90 ­команд, 10 из которых прошли в финал и представили свои проекты перед лидерами отрасли – в состав жюри вошли основательницы успешных стартапов и представительницы венчурной индустрии. Призовой фонд составил 600 тыс. тенге.

Победу одержал проект Soile AI – интеллектуальная модель, которая распознает дефектную речь, помогая людям с нарушениями коммуникации быть понятыми. Основательница проекта Укили Омарова «вырастила» свое детище из личной истории.

– Когда я была маленькой, у дедушки случился инсульт. Понимать его стало очень непросто, а сам дедушка столк­нулся с социальной изоляцией. Тогда исправить это не было никакой возможнос­ти – просто еще не придумали ничего, что позволяло бы вернуться к привычной жизни, общению. Мы – не просто сервис, а шанс быть услышанными. Это первый искусственный интеллект, который понимает дефектную речь, – прокомментировала значимость своей разработки победительница.

К слову, у Soile AI уже есть международный патент и сотрудничество с 19 клиниками и логопедами, команда собрала более 24 тыс. уникальных записей и обучила модель на 88,5 часах казахского языка. В ближайших планах – интеграция звонков и выход на массовый рынок с приложениями для пользователей.

Второе место заняла платформа Yerai – комплексное AI-решение для помощи при поступлении в зарубежные вузы. Проект заменяет собой дорогие консультации инструментами для тестов, написания эссе, поиска грантов и подготовки к интервью.

Тройку лидеров замыкает проект Spacehint, нацеленный на сферу обслуживания. Его основательница создала платформу, которая помогает кандидатам быстро освоить сервисные профессии, а компаниям – решить проблему кадрового голода и повысить квалификацию команд.

Остальные финалистки представили решения в области цифровизации юридических услуг и кибербезопас­ности, улучшения женского здоровья и поддержки женских сообществ, развития речи у детей, а также инклюзивного образования с использованием технологий 3D и VR. Кроме того, жюри по достоинству оценило платформу виртуальных сотрудников для МСБ и проект по продвижению локального цифрового искусства.

