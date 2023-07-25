Кособуцкий сделал заявление перед боем в США

Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) опубликовал пост в Instagram, анонсировав свой предстоящий поединок с нигерейцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: instagram.com/kossobutskiy

«Дата боя — 26 августа, место — Соединенные Штаты, город Талса! Надеюсь, дебют в США состоится!» — написал Кособуцкий, поделившись постером боя.

Бой пройдет 26 августа в рамках вечера бокса от Top Rank и ESPN и станет со-главным событием шоу. В поединке-хедлайнере встретятся американец Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и украинский боксер Андрей Руденко (35-6, 21 КО).

Напомним, что Кособуцкий планировал дебютировать в США еще 1 июля в поединке против Андерсона, однако у него возникли проблемы с получением американской визы.