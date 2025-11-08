Кто стоит за домом-призраком?

Закон и Порядок
124
Валентина Мелехова

На незаконное строительство жилого дома практически в центре города по адресу Каирбекова, 60, госорганам указали местные жители. Факт вскрылся во время общественных слушаний плана детальной планировки этого микрорайона. Примечательно, что к тому времени застройщик успел поднять уже три этажа. Жалобы со стороны местного населения вынудили госор­ганы провести внеплановую проверку, в результате которой выяснилось много любопытных деталей.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Владелец строительной компании привлечен к ответственности по трем статьям Административного кодекса: 316, часть 2, 321 и 463, то есть за отсутствие проектно-сметной документации, за строительство без сопровождения авторского и технического надзора, а также за возведение объекта без получения талона о начале производства строи­тельно-монтажных работ. Статья 316 подразумевает штраф, который застройщик уже выплатил, а также дополнительную меру – приостановление работ. Исполнительный лист направлен государственному судебному исполнителю, на которого и возложена обязанность следить, ведутся на объекте работы или нет, – пояснила руководитель управления строительства акимата Костанайской области Динара Ихласова.

Позже выяснилось, что изначально застройщик пытался сделать «ход конем»: чтобы обойти длительную и довольно дорогостоящую процедуру по сбору разрешительных документов на строительство, возведение многоэтажки с нуля он пытался замаскировать под реконструкцию здания, на что не требуется столь большой пакет документов.

– ИП «Айткужинов» обращался в отдел архитектуры за оказанием государственной услуги на реконструкцию объекта. Мы ему отказали. Поэтому он должен был обратиться за исходными материалами на строи­тельство объекта. Однако в связи с тем, что в этом районе отсутствует утвержденный план детальной планировки, по закону об архитектурной, градострои­тельной и строительной деятельности получить эти документы он не может, – уточнила руководитель отдела архитектуры акимата города Костаная Гулсара Курмангалиева.

ИП «Айткужинов» выдано предписание о необходимости разработки ПДП, ПСД, а также получения исходных материалов до 31 декабря. В случае неис­полнения будет проведена повторная проверка с привлечением застройщика к ответственности.

#дом #строительство #ДП #Костанайская область

