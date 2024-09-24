Куандыку Бишимбаеву «не хватило» работы в колонии

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В данное время экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам лишения свободы, находится в учреждении максимальной безопасности.

«В связи с отсутствием вакансий не трудоустроен. Распорядок дня осужденного соблюдается в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка учреждений УИС и действующего уголовно-исполнительного законодательства», – говорится в официальном сообщении.

Ранее глава Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Тенизжан Джанибеков на пресс-конференции в СЦК рассказал, что Куандык Бишимбаев будет отсиживать срок близ Астаны, в Акмолинской области.

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы.

Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. 

Кроме того, в межрайонный суд по гражданским делам г. Астаны 2 августа поступил иск брата убитой Салтанат Амангелды Айтбека к Куандыку Бишимбаеву о взыскании морального вреда.

Стоит отметить, что во время отбывания первого срока за коррупцию осужденный Бишимбаев не желал работать в колонии Шымкента. Как сообщали в исправительном учреждении, экс-министр не изъявил желания работать в шымкентской колонии, но при этом активно участвовал в культурно-массовых мероприятиях.

#работа #МВД #КУИС #колония #Бишимбаев

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