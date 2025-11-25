Кукуруза полностью убрана

Сельское хозяйство
10
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Более 180 тыс. тонн кукурузы собрали по итогам нынешнего аграрного сезона растениеводы Панфиловского района.

фото автора

Около 55% данной культуры, выращиваемой в регионе, приходится именно на Панфиловский район, здесь кукуруза на зерно полностью убрана. Получено 182,5 тыс. тонн продукции. О том, как страна и регион поддерживают кукурузоводов, на встрече с населением административной единицы рассказал аким области Бейбит Исабаев.

– Объем субсидий на кукурузу подрос. На переработку ее принимают в ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод», «АзияАгро­Фуд», «Уыз Май Индастри» и «Астық Халық Экспо». В этом году Жаркентский крахмалопаточный завод увеличил мощность со 120 тысяч до 150 тысяч тонн. В то же время в Жаркенте запущен новый завод Kazakhstan Yuzheng trading стои­мостью 1,8 миллиарда тенге и мощностью переработки 120 тонн кукурузы в день. Это предприятие по выпуску кормов, его продукция будет экспортироваться в Китай, Узбекистан и Иран, – рассказал Бейбит Исабаев.

Еще одно перспективное для развития направление – садоводство. На Панфиловский район приходится более 44% садов области – 2,3 тыс. га. Здесь имеются восемь хранилищ для фруктов общей вместимостью 8,5 тыс. тонн. Также действует теп­лица «КазГеоТерм» площадью один гектар.

Аграрному сектору со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка, включая предоставление субсидий, льготных кредитов. Используя имеющиеся возможности, на средства АО «КазАгроФинанс» аграрии района приобрели 28 единиц сельхозтехники на общую сумму 512 млн тенге. В рамках программы «Кең дала-2» по 31 заявке предоставлены льготные кредиты на 394 млн тенге.

С начала года в агропромышленную сферу района привлечено 1,9 млрд тенге инвестиций, что в 1,7 раза больше, чем в 2024-м.

В прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства Панфиловского района составил 59,6 млрд тенге, доля в области – 13,7%. За 10 месяцев текущего года данный показатель достиг 46,5 млрд тенге, при этом 25 млрд приходится на растениеводство.

#кукуруза #АПК #урожай

Популярное

Все
Путевка в Гранд-финал
В Атырау откроется хоккейная академия
Не выходи на тонкий лед!
Шанс на жизнь
Стена – не место для рекламы
Уберегла от смертельной опасности
Цифровые сервисы для АПК
Нет границ у творчества
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

"Заказ на инвестиции": новые возможности для бизнеса и агро…
Задолженность государства перед аграриями достигла критичес…
Касым-Жомарт Токаев принял Айдарбека Сапарова
Есть рост – стабильный и качественный

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]