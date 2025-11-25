Около 55% данной культуры, выращиваемой в регионе, приходится именно на Панфиловский район, здесь кукуруза на зерно полностью убрана. Получено 182,5 тыс. тонн продукции. О том, как страна и регион поддерживают кукурузоводов, на встрече с населением административной единицы рассказал аким области Бейбит Исабаев.

– Объем субсидий на кукурузу подрос. На переработку ее принимают в ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод», «АзияАгро­Фуд», «Уыз Май Индастри» и «Астық Халық Экспо». В этом году Жаркентский крахмалопаточный завод увеличил мощность со 120 тысяч до 150 тысяч тонн. В то же время в Жаркенте запущен новый завод Kazakhstan Yuzheng trading стои­мостью 1,8 миллиарда тенге и мощностью переработки 120 тонн кукурузы в день. Это предприятие по выпуску кормов, его продукция будет экспортироваться в Китай, Узбекистан и Иран, – рассказал Бейбит Исабаев.

Еще одно перспективное для развития направление – садоводство. На Панфиловский район приходится более 44% садов области – 2,3 тыс. га. Здесь имеются восемь хранилищ для фруктов общей вместимостью 8,5 тыс. тонн. Также действует теп­лица «КазГеоТерм» площадью один гектар.

Аграрному сектору со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка, включая предоставление субсидий, льготных кредитов. Используя имеющиеся возможности, на средства АО «КазАгроФинанс» аграрии района приобрели 28 единиц сельхозтехники на общую сумму 512 млн тенге. В рамках программы «Кең дала-2» по 31 заявке предоставлены льготные кредиты на 394 млн тенге.

С начала года в агропромышленную сферу района привлечено 1,9 млрд тенге инвестиций, что в 1,7 раза больше, чем в 2024-м.

В прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства Панфиловского района составил 59,6 млрд тенге, доля в области – 13,7%. За 10 месяцев текущего года данный показатель достиг 46,5 млрд тенге, при этом 25 млрд приходится на растениеводство.