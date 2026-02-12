Фото: taukomek.kz/issyk-kul/kazaxstan-sanatorij

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Казахстаном и Правительством Кыргызской Республики об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики и Договора между Правительствами Казахстана и Кыргызстана о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года и Протоколов о внесении изменений и дополнений в данные документы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила сенатор Нурия Ниязова, Соглашение продлевает до конца 2029 года обязательства казахстанской стороны по модернизации объектов (за исключением базы) до уровня 3-х и 4-х звездочных отелей с круглогодичным режимом работы. Достигнута договоренность о возможности казахстанской стороны привлекать инвесторов. Соглашением устанавливается право собственности Республики Казахстан на четыре объекта: санаторий «Казахстан», дом отдыха «Самал», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет», спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

«В настоящее время Управление Делами Президента реализует инвестиционный проект по строительству санатория «Казахстан» на озере Иссык-Куль, срок сдачи предположительно 4 квартал 2026 года. Также на территории санатория предусмотрен снос всех существующих зданий и сооружений, за исключением дачи №1 Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, как объекта для сохранения историко-культурного наследия и увековечения памяти с преобразованием данного объекта в дом-музей», - пояснила сенатор.

Что касается дома отдыха «Самал», то между КазНИТУ имени К.И. Сатпаева и инвестором подписано «Соглашение о совместной деятельности», в рамках которого начата работа по сбору исходных данных для разработки ПСД. Планируемое начало строительства - IV квартал 2026 года.

Также на сегодня КазНУ проводит подготовку технического задания для реконструкции спортивно-оздоровительного лагеря «Университет», а Министерство туризма и спорта осуществляет мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проектов инвестиционного соглашения на строительство.