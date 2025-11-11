фото пресс-службы Национальной академии наук

Уникальному объекту в торжественной обстановке был дан старт в минувший четверг на базе Научно-производственного центра зернового хозяйства им. А. Бараева в Шортандинском районе. Запустили его ученые Национальной академии наук при Президенте РК совмест­но с коллегами из Федерального научного центра агро­экологии Российской академии наук в соответствии с поручениями ­Главы государства по обеспечению климатической устойчивости и достижению углеродной нейт­ральности страны к 2060 году.

В условиях меняющегося клима­та и международных обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов карбоновое земледелие становится важным направлением устойчивого развития сельского хозяйст­ва. Полигон KazAgroCarbon, занимающий 70 га типичного степного агроландшафта, – это лаборатория под открытым небом, где специалисты-аграрии займутся разработкой систем земледелия, подбором новых культур и сортов, более интенсивно поглощающих углерод.

Экспериментальный участок оснащен современным оборудованием, которое круглые сутки фиксирует состояние экосистемы. С помощью камер и сенсоров ученые в реальном времени будут вести наблюдения за почвой: как она «дышит», накапливает углерод, как растения реагируют на изменение погоды, климата. Метео­рологические посты зафиксируют состояние почвы, температуру и влажность воздуха, осадки…

Открывая выездное совещание по случаю открытия полигона в стенах НПЦЗХ им. А. Бараева, президент Национальной академии наук Ахылбек ­Куришбаев поблагодарил за участие вице-министра экологии и природных ресурсов РК ­Мансура ­Ошурбаева, председателя правления НАНОЦ Бауржана ­Асанова, представителей государственных органов, экспертов FAO. Особую благодарность выразил российским коллегам, в частности, заместителю президента РАН Петру ­Чекмареву, за сотрудничество и вклад в совместный проект.

Среди почетных гостей мероприятия присутствовали директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минис­терства науки и высшего образования РФ ­Антон Шашкин, представитель российского Минсельхоза в РК, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Беляев.

Ахылбек Куришбаев подчерк­нул, что сельское хозяйство – второй по величине источник парниковых газов в республике. Но именно агросектор может сыграть ключевую роль в борьбе с изменением климата. Казах­стан обладает огромным потенциалом по поглощению углерода – возможностями сокращать количество CO₂ в атмосфере за счет природных процессов.

В климатической политике республики предусмотрено сокращение выбросов до 325 млн тонн CO₂ к 2030 году. Чтобы этого достичь, АПК должен не только уменьшить объемы эмиссии парниковых газов, но и научиться эффективно управлять углеродом в почвах. Именно для этого создан карбоновый полигон KazAgroCarbon, который станет площадкой, где задачи продовольственной безопасности будут объединены с целями национальной климатической стратегии.

– Это будет уникальная экспери­ментальная база и эффективная площадка для измерения, моделирования, прог­нозирования и управления углеродным балансом и парниковыми газами. Ученые двух стран будут разрабатывать и испытывать технологии по снижению выбросов и увеличению поглощения углекис­лого газа в агро­экосистемах. Со временем полигон позволит соз­дать в ­Казахстане рынок углеродных единиц, базирующийся на прозрачных данных мониторинга и сертификации, что станет основой для развития внут­ренней торговли и интеграции в меж­дународные климатические механизмы, – сказал Ахылбек ­Куришбаев.

Отметили значимость достигнутых двусторонних соглашений и российские коллеги. Создание карбонового «зеркального» полигона поможет, по их мнению, развитию совместных научно-исследовательских, климати­ческих и ­агротехнологических проектов двух стран.

Актуальность и своевремен­ность международного отрас­левого взаимодействия подтверждает и объективная климатическая статистика, в соответствии с которой Казахстан занимает 11-е место в мировом рейтинге государств по углеродной емкости, входит в топ-15 стран по выбросам CO₂ на душу населения.

По словам директора Федерального научного центра агро­экологии РАН Александра ­Беляева, стартовавший проект станет исследовательской платформой, которая позволит получить базовые данные о содержании органического углерода в почвах.

– Мы работаем в этой системе с 2021 года, – подчеркнул глава российского федерального научного центра. – Сегодня она запущена в полном объеме в Казахстане благодаря меморандуму, подписанному между академиями и отраслевыми министерствами наших стран. Предстоит огромный объем исследований.

Новые возможности предос­тавляет карбоновый полигон и для фермеров. В будущем он откроет доступ к системе сертификации накопленного углерода и, самое главное, к возможности дополнительного дохода за счет углеродных кредитов.

К участникам заседания в режиме онлайн присоединился профессор поч­воведения и химии почв – директор Научно-исследовательского центра геосфер Лейбницкого университета ­Ганновера (Германия) Георг Гугенбергер. Он отметил, что почва играет важнейшую роль не только в смягчении последствий изменений климата, но и в обеспечении устойчивого сельскохозяйственного производства.

– Казахстан уже занимает восьмое мес­то в мире по производству пшеницы. Повышая содержание углерода в почве, мы одновременно повышаем ее плодородие, что укрепляет весь аграрный сектор респуб­лики. Мне хорошо известен Научно-производственный центр имени Бараева, сравнимый с ведущими институтами США и Австралии, особенно в исследованиях, касаю­щихся сельского хозяйства в степных регионах. В центре накоплен богатый опыт селекции засухоустойчивых сортов твердой и мягкой пшеницы, устойчивого управления поч­вами и разработки стратегий адаптации к изменению клима­та. Все это – прочная основа для успеха, – сказал профессор.

Добавим, что Национальная академия наук РК уже иниции­ровала проект долгосрочной научно-технической программы «Комплексные и интегрированные подходы к управлению почвенным углеродом и парниковыми газами».

В рамках программы планируются внедрение углеродосберегающих агротехнологий, соз­дание системы мониторинга с использованием системы ГИС и искусственного интеллекта, определение нормативов секвест­рации в почвах, развитие сети карбоновых полигонов по всей республике. Эта работа позволит объединить науку, производство и климатическую политику, сделав сельское хозяйство Казахстана более устойчивым, прибыльным и экологичным.