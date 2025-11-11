Агроклиматический карбоновый полигон открылся в Акмолинской области
Уникальному объекту в торжественной обстановке был дан старт в минувший четверг на базе Научно-производственного центра зернового хозяйства им. А. Бараева в Шортандинском районе. Запустили его ученые Национальной академии наук при Президенте РК совместно с коллегами из Федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук в соответствии с поручениями Главы государства по обеспечению климатической устойчивости и достижению углеродной нейтральности страны к 2060 году.
В условиях меняющегося климата и международных обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов карбоновое земледелие становится важным направлением устойчивого развития сельского хозяйства. Полигон KazAgroCarbon, занимающий 70 га типичного степного агроландшафта, – это лаборатория под открытым небом, где специалисты-аграрии займутся разработкой систем земледелия, подбором новых культур и сортов, более интенсивно поглощающих углерод.
Экспериментальный участок оснащен современным оборудованием, которое круглые сутки фиксирует состояние экосистемы. С помощью камер и сенсоров ученые в реальном времени будут вести наблюдения за почвой: как она «дышит», накапливает углерод, как растения реагируют на изменение погоды, климата. Метеорологические посты зафиксируют состояние почвы, температуру и влажность воздуха, осадки…
Открывая выездное совещание по случаю открытия полигона в стенах НПЦЗХ им. А. Бараева, президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев поблагодарил за участие вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева, председателя правления НАНОЦ Бауржана Асанова, представителей государственных органов, экспертов FAO. Особую благодарность выразил российским коллегам, в частности, заместителю президента РАН Петру Чекмареву, за сотрудничество и вклад в совместный проект.
Среди почетных гостей мероприятия присутствовали директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования РФ Антон Шашкин, представитель российского Минсельхоза в РК, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Беляев.
Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что сельское хозяйство – второй по величине источник парниковых газов в республике. Но именно агросектор может сыграть ключевую роль в борьбе с изменением климата. Казахстан обладает огромным потенциалом по поглощению углерода – возможностями сокращать количество CO₂ в атмосфере за счет природных процессов.
В климатической политике республики предусмотрено сокращение выбросов до 325 млн тонн CO₂ к 2030 году. Чтобы этого достичь, АПК должен не только уменьшить объемы эмиссии парниковых газов, но и научиться эффективно управлять углеродом в почвах. Именно для этого создан карбоновый полигон KazAgroCarbon, который станет площадкой, где задачи продовольственной безопасности будут объединены с целями национальной климатической стратегии.
– Это будет уникальная экспериментальная база и эффективная площадка для измерения, моделирования, прогнозирования и управления углеродным балансом и парниковыми газами. Ученые двух стран будут разрабатывать и испытывать технологии по снижению выбросов и увеличению поглощения углекислого газа в агроэкосистемах. Со временем полигон позволит создать в Казахстане рынок углеродных единиц, базирующийся на прозрачных данных мониторинга и сертификации, что станет основой для развития внутренней торговли и интеграции в международные климатические механизмы, – сказал Ахылбек Куришбаев.
Отметили значимость достигнутых двусторонних соглашений и российские коллеги. Создание карбонового «зеркального» полигона поможет, по их мнению, развитию совместных научно-исследовательских, климатических и агротехнологических проектов двух стран.
Актуальность и своевременность международного отраслевого взаимодействия подтверждает и объективная климатическая статистика, в соответствии с которой Казахстан занимает 11-е место в мировом рейтинге государств по углеродной емкости, входит в топ-15 стран по выбросам CO₂ на душу населения.
По словам директора Федерального научного центра агроэкологии РАН Александра Беляева, стартовавший проект станет исследовательской платформой, которая позволит получить базовые данные о содержании органического углерода в почвах.
– Мы работаем в этой системе с 2021 года, – подчеркнул глава российского федерального научного центра. – Сегодня она запущена в полном объеме в Казахстане благодаря меморандуму, подписанному между академиями и отраслевыми министерствами наших стран. Предстоит огромный объем исследований.
Новые возможности предоставляет карбоновый полигон и для фермеров. В будущем он откроет доступ к системе сертификации накопленного углерода и, самое главное, к возможности дополнительного дохода за счет углеродных кредитов.
К участникам заседания в режиме онлайн присоединился профессор почвоведения и химии почв – директор Научно-исследовательского центра геосфер Лейбницкого университета Ганновера (Германия) Георг Гугенбергер. Он отметил, что почва играет важнейшую роль не только в смягчении последствий изменений климата, но и в обеспечении устойчивого сельскохозяйственного производства.
– Казахстан уже занимает восьмое место в мире по производству пшеницы. Повышая содержание углерода в почве, мы одновременно повышаем ее плодородие, что укрепляет весь аграрный сектор республики. Мне хорошо известен Научно-производственный центр имени Бараева, сравнимый с ведущими институтами США и Австралии, особенно в исследованиях, касающихся сельского хозяйства в степных регионах. В центре накоплен богатый опыт селекции засухоустойчивых сортов твердой и мягкой пшеницы, устойчивого управления почвами и разработки стратегий адаптации к изменению климата. Все это – прочная основа для успеха, – сказал профессор.
Добавим, что Национальная академия наук РК уже инициировала проект долгосрочной научно-технической программы «Комплексные и интегрированные подходы к управлению почвенным углеродом и парниковыми газами».
В рамках программы планируются внедрение углеродосберегающих агротехнологий, создание системы мониторинга с использованием системы ГИС и искусственного интеллекта, определение нормативов секвестрации в почвах, развитие сети карбоновых полигонов по всей республике. Эта работа позволит объединить науку, производство и климатическую политику, сделав сельское хозяйство Казахстана более устойчивым, прибыльным и экологичным.