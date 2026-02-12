Лед, скорость и адреналин

Общество
95
Рахим Беков

В Бурабае прошел международный ледовый забег Burabay 2026, сообщила пресс-служба «Бурабай даму».

фото пресс-службы «Бурабай даму»

Зрелищный зимний старт вновь объединил поклонников трейлраннинга из многих регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, подтвердив, что становится все более популярным. Свыше 700 участников из 11 стран приехали в Бурабай, чтобы испытать силы в уникальной атмосфере зимнего курорта. Не зря ведь событие, организатором которого является общественное объединение «Экстремальная атлетика», уже называют одним из ярких зимних любительских забегов страны.

Бег на льду – это не просто дистанция. Нужно преодолеть километры хорошо заснеженной поверхности, борясь с ветром, морозом и, может быть, с самим собой. Участники стартовали на дистанциях в 7, 14 и 21 км. Отдельный старт объединил поклонников скандинавской ходьбы, которые прошли путь в 7 км.

Конечно, главное здесь не только спортивный азарт, но и продвижение здорового образа жизни, привлечение туристов в регион в зимний сезон. И, судя по международному составу участников, Бурабай все увереннее заявляет о себе на спортивной карте мира.

Для многих бегунов важна не победа, а само участие, адреналин, возможность проверить себя в экстремальных условиях. Трасса, проложенная по периметру озера, не оставляла права на слабину: с дистанции, если вышел на старт, просто так не сойти, нужно бежать или идти до конца трассы.

Кто же стал сильнейшим? На дистанции 21 км среди мужчин победу одержал Еркебай Аким, среди женщин – Дана Айдосова. На дистанции 14 км среди мужчин первым финишировал Жомарт Кумакбаев, среди женщин – Флорида Минянова. На дистанции 7 км победителями стали Денис Степаненко и Алена Маймес­кулова.

#Бурабай даму #ледовый забег #Burabay 2026

Популярное

Все
Юным спортсменам – лучшие условия!
Лед, скорость и адреналин
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Курильщики поневоле
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Получить бата от аксакала
Три новые жизни
Обручальные кольца подорожали в Казахстане
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]