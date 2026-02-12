Зрелищный зимний старт вновь объединил поклонников трейлраннинга из многих регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, подтвердив, что становится все более популярным. Свыше 700 участников из 11 стран приехали в Бурабай, чтобы испытать силы в уникальной атмосфере зимнего курорта. Не зря ведь событие, организатором которого является общественное объединение «Экстремальная атлетика», уже называют одним из ярких зимних любительских забегов страны.

Бег на льду – это не просто дистанция. Нужно преодолеть километры хорошо заснеженной поверхности, борясь с ветром, морозом и, может быть, с самим собой. Участники стартовали на дистанциях в 7, 14 и 21 км. Отдельный старт объединил поклонников скандинавской ходьбы, которые прошли путь в 7 км.

Конечно, главное здесь не только спортивный азарт, но и продвижение здорового образа жизни, привлечение туристов в регион в зимний сезон. И, судя по международному составу участников, Бурабай все увереннее заявляет о себе на спортивной карте мира.

Для многих бегунов важна не победа, а само участие, адреналин, возможность проверить себя в экстремальных условиях. Трасса, проложенная по периметру озера, не оставляла права на слабину: с дистанции, если вышел на старт, просто так не сойти, нужно бежать или идти до конца трассы.

Кто же стал сильнейшим? На дистанции 21 км среди мужчин победу одержал Еркебай Аким, среди женщин – Дана Айдосова. На дистанции 14 км среди мужчин первым финишировал Жомарт Кумакбаев, среди женщин – Флорида Минянова. На дистанции 7 км победителями стали Денис Степаненко и Алена Маймес­кулова.