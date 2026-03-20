Лидеры разных государств поздравляют Президента с праздником Ораза айт

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Свои поздравления Главе Казахстана направили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Хранитель двух святынь – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Иордании Абдалла II, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Телеграммы также отправили Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, а также Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед Аль-Малик и другие официальные лица.

Поздравительные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать.

