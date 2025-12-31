Лидеры разных стран поздравляют Президента с Новым годом

На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2026 годом от лидеров зарубежных государств и руководителей международных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главу государства поздравили: Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-Президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-Президент, Заместитель Премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Король Испании Фелипе VI, Премьер-министр Испании Педро Санчес.

 А также Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Венгрии Тамаш Шуйок, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Албании Байрам Бегай, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Президент Европейского совета Антониу Кошта, Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, Президент Республики Корея Ли Чже Мён, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, Президент Руанды Поль Кагаме, Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

 В числе поздравивших Президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также другие руководители ряда международных и региональных организаций, бывшие главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, руководители крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица. 

