Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана встретились в Ташкенте

103

Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом Узбекистан.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

16 ноября президент Казахстана примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.

