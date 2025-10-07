В мечети «Иман» города Талдыкорган, Жетысуской области, завершился XIV республиканский конкурс по заучиванию и выразительному чтению Священного Корана, организованный Духовным управлением мусульман Казахстана
Победителю Есимбек Арсену из Алматы верховный муфтий вручил ключи от автомобиля, сообщает Kazpravda.kz
В церемонии награждения победителей и призеров конкурса, в котором приняли участие 80 претендентов, приняли участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, также Бахаридин Аблазимов, оказавший спонсорскую помощь мероприятию, представители интеллигенции и жители города.
«Казахский народ испокон веков внимателен к Священному Корану и уважает Слово Аллаха. В чей бы дом вы ни пришли, Коран стоит на самом почетном месте, а если кто-то читает его, то люди слушают, затаив дыхание. Нам выпал удел следовать пути наших предков, которые следовали аяту из суры «Аль-Аграф»: «Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание — быть может, вас помилуют». Бесчисленная благодарность Всевышнему Аллаху, что число наших хафизов (хранителей Корана) в стране растет с каждым годом.
В годы обретения независимости мы отводили почетное место людям, которые могли читать Коран, затем особое уважение стали проявлять к тем, кто выучил несколько его частей, а на следующем этапе — к хафизам, полностью выучившим Коран наизусть. Сегодня же, когда мы видим хафиза, имеющего иджазу на чтение Корана, наши сердца наполняются теплотой. Я выражаю благодарность Бахаридину Нугманулы, который выступил спонсором проведения этого конкурса, а также членам жюри во главе с нашим хафизом Данияром Жумабаевым. Считаю, что все хафизы, участвовавшие в конкурсе, стали победителями. Потому что этот конкурс придал каждому хафизу большой стимул. Поздравляю с вашими наградами», — сказал Верховный муфтий во время церемонии награждения.
Мухаммадали Шакиров из Шымкента, победивший в номинации на знание 20 пар Корана, получил денежный приз – 3 млн тенге, лучшим из тех, кто выступал на знание 10 пар Корана, признан Бекболат Алайдар из Жетысуской области и ему был вручен приз в 1 млн 500 тысяч тенге.
Специальный приз получил самый юный участник состязания 6-летний Куралбай Мухаммад из Западно-Казахстанской области.
Кроме того, каждому участнику было вручено по 70 000 тенге. Двухдневный конкурс Корана транслировался онлайн на YouTube-канале «Муфтият ДУМК».