Победителю Есимбек Арсену из Алматы верховный муфтий вручил ключи от автомобиля, сообщает Kazpravda.kz

В церемонии награждения победителей и призеров конкурса, в котором приняли участие 80 претендентов, приняли участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, также Бахаридин Аблазимов, оказавший спонсорскую помощь мероприятию, представители интеллигенции и жители города.

«Казахский народ испокон веков внимателен к Священному Корану и уважает Слово Аллаха. В чей бы дом вы ни пришли, Коран стоит на самом почетном месте, а если кто-то читает его, то люди слушают, затаив дыхание. Нам выпал удел следовать пути наших предков, которые следовали аяту из суры «Аль-Аграф»: «Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание — быть может, вас помилуют». Бесчисленная благодарность Всевышнему Аллаху, что число наших хафизов (хранителей Корана) в стране растет с каждым годом.

В годы обретения независимости мы отводили почетное место людям, которые могли читать Коран, затем особое уважение стали проявлять к тем, кто выучил несколько его частей, а на следующем этапе — к хафизам, полностью выучившим Коран наизусть. Сегодня же, когда мы видим хафиза, имеющего иджазу на чтение Корана, наши сердца наполняются теплотой. Я выражаю благодарность Бахаридину Нугманулы, который выступил спонсором проведения этого конкурса, а также членам жюри во главе с нашим хафизом Данияром Жумабаевым. Считаю, что все хафизы, участвовавшие в конкурсе, стали победителями. Потому что этот конкурс придал каждому хафизу большой стимул. Поздравляю с вашими наградами», — сказал Верховный муфтий во время церемонии награждения.