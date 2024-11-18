Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан

Полиция сообщает о задержании лжеполицейских в нескольких регионах страны
С начала года сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью задержано 14 злоумышленников, которые выдавая себя за сотрудников полиции, занимались «крышеванием», мошенничеством и вымогательством денег у граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
Сообщается, что в ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая «покровительство», получали ежемесячно до 1,5 млн тенге.
Так, в Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, открыто похитили у двоих жителей города 300 тыс. тенге.
В Конаеве сотрудниками УБОП задержаны двое жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тыс. тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации. Изьяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование.
Подозреваемые арестованы.
«Современные технологии позволяют мошенникам легко получать различную информацию о потенциальных жертвах, что делает их преступные схемы наиболее убедительными. Преступники также часто используют психологические приемы, чтобы манипулировать людьми, вызывая у них чувство вины или страх. Задержания лжеполицейских мошенников – это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений. В этой связи МВД настоятельно рекомендует при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию. Профилактическая работа в этом направлении продолжается», – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.