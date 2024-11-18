Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью задержано 14 злоумышленников, которые выдавая себя за сотрудников полиции, занимались «крышеванием», мошенничеством и вымогательством денег у граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Сообщается, что в ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая «покровительство», получали ежемесячно до 1,5 млн тенге.

Так, в Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, открыто похитили у двоих жителей города 300 тыс. тенге.

В Конаеве сотрудниками УБОП задержаны двое жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тыс. тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации. Изьяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование.

Подозреваемые арестованы.