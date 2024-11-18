Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан

Криминал , Задержания
50
Гульмира Кунапия
корреспондент

Полиция сообщает о задержании лжеполицейских в нескольких регионах страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью задержано 14 злоумышленников, которые выдавая себя за сотрудников полиции, занимались «крышеванием», мошенничеством и вымогательством денег у граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Сообщается, что в ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая «покровительство», получали ежемесячно до 1,5 млн тенге.

Так, в Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, открыто похитили у двоих жителей города 300 тыс. тенге.

В Конаеве сотрудниками УБОП задержаны двое жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тыс. тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации. Изьяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование.

Подозреваемые арестованы.

«Современные технологии позволяют мошенникам легко получать различную информацию о потенциальных жертвах, что делает их преступные схемы наиболее убедительными. Преступники также часто используют психологические приемы, чтобы манипулировать людьми, вызывая у них чувство вины или страх. Задержания лжеполицейских мошенников – это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений. В этой связи МВД настоятельно рекомендует при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию. Профилактическая работа в этом направлении продолжается», – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

#задержание #полиция #обман #шантаж

Популярное

Все
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Около 200 человек привлекли к ответственности в сфере легального оборота наркотиков
В Санкт-Петербурге задержали бежавшего казахстанца
Новый способ подслащивания помидоров нашли китайские ученые
Штат сотрудников органов опеки увеличат в Казахстане – Закиева
Шаг навстречу будущей профессии: школьники познакомились с жизнью гвардейцев
В Дубае начали строить первый порт для аэротакси
Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК
Одаренных детей будут обучать по «Болашаку»
Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан
В Астане назначены районные акимы
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Какая средняя зарплата по Казахстану
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Токаев прибыл в Баку
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
«Таза Қазақстан»: «исторические» свалки ликвидируют в Темиртау
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

В Санкт-Петербурге задержали бежавшего казахстанца
Бежавшего алматинского бухгалтера задержали на греческом ос…
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительн…
Жителя Костанайской области приговорили к пожизненному срок…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]