McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанный ИИ

187
Айман Аманжолова
корреспондент

В видео прекрасно сочетается ирония над праздником и возможности искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Американской компании McDonald's удалось создать милый и ироничный рождественский ИИ-ролик. Всё дело в том, что McDonald's не пытался воссоздать уже полюбившуюся аналоговую классику, а сделал абсолютно новый ролик на злобу дня.

Обычно рождественские ролики — это уют, снежинки и магия в воздухе. Но McDonald's решил показать обратную сторону медали. Их ролик, который называется «Самое ужасное время года» (ирония на рождественскую песню It's the Most Wonderful Time of the Year), показывает ту самую суматоху, когда надо успеть всё и всем купить, не поскользнуться по дороге и вообще не сойти с ума.

В этом ролике искусственный интеллект абсолютно не портит впечатление. Наверное, потому что акцент сделан не на самом факте использования технологии, а на сюжете ролика.  

#ИИ #Рождество #McDonald's

Популярное

Все
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея
Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок
Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге
Грязная вода затопила Лувр в Париже
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанный ИИ
Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении обмена поездами
В Джидде прошел Чемпионат Азии среди юниоров по триатлону
В Атырауской области охота обернулась трагедией
Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Трамп получил премию мира ФИФА
Netflix покупает киностудию Warner Bros.
Президент поручил завершить интеграцию eGovBusiness с Цифро…
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]