В видео прекрасно сочетается ирония над праздником и возможности искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Американской компании McDonald's удалось создать милый и ироничный рождественский ИИ-ролик. Всё дело в том, что McDonald's не пытался воссоздать уже полюбившуюся аналоговую классику, а сделал абсолютно новый ролик на злобу дня.

Обычно рождественские ролики — это уют, снежинки и магия в воздухе. Но McDonald's решил показать обратную сторону медали. Их ролик, который называется «Самое ужасное время года» (ирония на рождественскую песню It's the Most Wonderful Time of the Year), показывает ту самую суматоху, когда надо успеть всё и всем купить, не поскользнуться по дороге и вообще не сойти с ума.

В этом ролике искусственный интеллект абсолютно не портит впечатление. Наверное, потому что акцент сделан не на самом факте использования технологии, а на сюжете ролика.