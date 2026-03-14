На сегодня на вооружении ведомства находятся 218 беспилотных летательных аппаратов

МЧС РК продолжает масштабное внедрение современных технологий в свою деятельность, активно применяя беспилотные летательные аппараты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как рассказали в МЧС, БПЛА помогают при аэровизуальном мониторинге очагов природных пожаров, моренных озер, зон подтопления и других чрезвычайных ситуаций, обеспечивая оперативную оценку масштабов происшествий и координацию действий спасателей.

Кроме того, аппараты используются для профилактического контроля состояния гидротехнических сооружений, лесных массивов и потенциально опасных участков, а также для оповещения населения с помощью громкоговорителей, установленных на них.

Использование ИИ в сочетании с оптическим и телевизионным оборудованием позволяет обнаруживать и отслеживать трудновыявляемые объекты на большой высоте и значительном удалении: людей, транспортные средства, суда, не видимые человеческому глазу. А также ― создавать карты местности непосредственно на месте происшествия.

На сегодня на вооружении МЧС находятся 218 беспилотных летательных аппаратов, из них 153 БПЛА оснащены функциями искусственного интеллекта. В 2025 году и с начала 2026 года подразделения МЧС провели более трех тысяч операций с применением БПЛА, в ходе которых спасено 46 человек.

МЧС продолжает расширять парк БПЛА с применением современных технологий, активно используя беспилотники, способные выполнять полеты в автономном режиме без участия оператора.

В настоящее время эксплуатируется 75 таких аппаратов, размещённых на территории населённых пунктов, а также на горнолыжном курорте «Шымбулак». Передаваемые ими видеоданные в режиме 24/7 поступают в центры оперативного управления подразделений министерства, обеспечивая постоянный мониторинг оперативной обстановки.