Место встречи стартапов и капитала

Общество
6
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Около 20 инвесторов готовы вложить средства в новую экосистему для развития IT-проектов.

Фото Константина Монахова

Четырехэтажное помещение в центре мегаполиса, недалеко от Национальной библиотеки, еще в черновой отделке, но это не помешало презентовать в нем два масштабных проекта – The Foundry ALA Forge of Creative Innovations и Angels Armory Transparent Venture House, – направленных на развитие IT-сферы и креативной индустрии Казахстана. Это будет центр инноваций в Алматы, предоставляющий пространство для 400 технологических новаторов. Важный момент: здесь будет расположен венчурный дом, который создаст экосистему для поддержки инновационных решений.

Идейный вдохновитель проекта – Исатай Жахангер. Он отучился в университете Сорбонны, в Лондонской школе экономики и политических наук, работал в ООН, в международных организациях, более семи лет трудился в Генеральной прокуратуре, возглавляя направление по международному сотрудничеству. При этом он параллельно развивал собственные IT и инженерные проекты.

Как и многие новаторы, Исатай столкнулся с рядом проблем.

– В течение полугода я встретился примерно с 500 талантливыми казахстанцами. Среди них – инженеры, айтишники, представители креативной индустрии. И почти у всех были проблемы с экспертизой, с венчурным инвестированием, из-за чего они уезжали за рубеж. Сделал вывод, что у нас нет единой платформы, которая объединяет всех талантливых граждан в одно сообщество. Поэтому мы создаем центральный IТ и креативный хаб Алматы, – говорит Исатай Жахангер.

Здесь будут финтех-инкубатор, стартап-акселератор, блокчейн-лаборатория, галерея цифрового искусства, гараж концептуальных изобретений, анимационная студия, фабрика видеоигр, научное бюро искусственного интеллекта, а также амфитеатр для презентаций и бизнес-кафе на крыше. Для креативного оформления здания он хочет пригласить дизайнеров и художников.

Это будет новое место возможнос­тей, площадка для объединения стартапов и капитала, где жизнеспособный продукт может выйти на рынок. Движущим фактором должен стать венчурный фонд, поддерживающий полезные для общества рентабельные проекты. Поставлены две задачи: возродить национальные таланты и благодаря им сделать Алматы креативным центром не только на территории СНГ.

– Такие задачи нам по плечу. Сейчас у нас 18 инвесторов. Кроме того, есть юристы, маркетологи, консалтинговые фирмы, представители креативной индустрии, – сообщил Исатай Жахангер.

Для него важны слова Президента Касым-Жомарта Токаева о государственной поддержке частных инициатив в создании инновационной инфраструктуры.

– В Послании нынешнего года Глава государства сказал не только про IТ-сферу, но и дал сигнал бизнес-элите, что надо вкладываться в социальные, креативные и культурные проекты. Нами сейчас интересуются инвесторы из Китая и ОАЭ. Им важно иметь представительства в самом крупном городе Казахстана. Наша цель – создать стартап, который станет лицом страны, – говорит наш собеседник.

Конечно, такая площадка необходима Алматы. Как отметил руководитель стартап-инкубаторов Казахстанско-Британского технического университета Владимир Попов, в мегаполисе сосредоточена одна треть всех вузов страны. Кроме того, среди экосистемы должна присутствовать конкуренция, когда много разных, не похожих друг на друга игроков вместе продвигают общее дело.

Представитель IT-сферы Адилет Жанатканов считает, что наши бизнесмены готовы вкладывать средства в стартапы. Если есть продукт, который нужен какому-то сегменту рынка, есть расчеты окупаемости, то человеку пойдут навстречу. Однако необходимо экспертное сообщество, чтобы доводить проекты до серьезного уровня.

Бексултан Баекенов – один из руководителей в компании GENESIS CSP, единственном партнере YouTube в Центральной Азии. Они консультируют местные каналы, помогают прописывать стратегию, занимаются видеопроизводством на английском языке, внедряют искусственный интеллект, блокируют пиратов. YouTube-каналы очень популярны на Западе, они гибче, чем ТВ, требуют меньше затрат. В ближайшие пять-десять лет IТ-индустрия, ИИ, инженерные технологии будут стремительно развиваться, поэтому инвесторам стоит задуматься.

Отметим также, что презентацию проектов посетили более 300 человек, среди которых были инвесторы из числа бизнесменов, входящих в список Forbes.

#Алматы #инвесторы #проекты #IT-проект #IT-сфера #IТ-индустрия

Популярное

Все
Золотой человек в Китае
Цена родительской беспечности
Путь к «зеленому» будущему
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Матчи пройдут в Линце и Алматы
Досрочно снять пенсионные накопления обещали жителям юга
Идет по городу троллейбус-юбиляр!
Спасибо, ребята!
Черепашки вне закона
Обычный насморк может привести к тяжелым недугам и даже к летальному исходу
Безбарьерная среда с… бордюрами
Вознаграждение в обмен на оружие
Сохранить чистоту языка
На дорогах – недоучки
Семь сел остались без жителей
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Астанинское дежавю
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Новые звезды «Үркер-2024»
«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Сохранить чистоту языка
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Цена родительской беспечности
Золотой человек в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]