Место встречи стартапов и капитала

Четырехэтажное помещение в центре мегаполиса, недалеко от Национальной библиотеки, еще в черновой отделке, но это не помешало презентовать в нем два масштабных проекта – The Foundry ALA Forge of Creative Innovations и Angels Armory Transparent Venture House, – направленных на развитие IT-сферы и креативной индустрии Казахстана. Это будет центр инноваций в Алматы, предоставляющий пространство для 400 технологических новаторов. Важный момент: здесь будет расположен венчурный дом, который создаст экосистему для поддержки инновационных решений.

Идейный вдохновитель проекта – Исатай Жахангер. Он отучился в университете Сорбонны, в Лондонской школе экономики и политических наук, работал в ООН, в международных организациях, более семи лет трудился в Генеральной прокуратуре, возглавляя направление по международному сотрудничеству. При этом он параллельно развивал собственные IT и инженерные проекты.

Как и многие новаторы, Исатай столкнулся с рядом проблем.

– В течение полугода я встретился примерно с 500 талантливыми казахстанцами. Среди них – инженеры, айтишники, представители креативной индустрии. И почти у всех были проблемы с экспертизой, с венчурным инвестированием, из-за чего они уезжали за рубеж. Сделал вывод, что у нас нет единой платформы, которая объединяет всех талантливых граждан в одно сообщество. Поэтому мы создаем центральный IТ и креативный хаб Алматы, – говорит Исатай Жахангер.

Здесь будут финтех-инкубатор, стартап-акселератор, блокчейн-лаборатория, галерея цифрового искусства, гараж концептуальных изобретений, анимационная студия, фабрика видеоигр, научное бюро искусственного интеллекта, а также амфитеатр для презентаций и бизнес-кафе на крыше. Для креативного оформления здания он хочет пригласить дизайнеров и художников.

Это будет новое место возможнос­тей, площадка для объединения стартапов и капитала, где жизнеспособный продукт может выйти на рынок. Движущим фактором должен стать венчурный фонд, поддерживающий полезные для общества рентабельные проекты. Поставлены две задачи: возродить национальные таланты и благодаря им сделать Алматы креативным центром не только на территории СНГ.

– Такие задачи нам по плечу. Сейчас у нас 18 инвесторов. Кроме того, есть юристы, маркетологи, консалтинговые фирмы, представители креативной индустрии, – сообщил Исатай Жахангер.

Для него важны слова Президента Касым-Жомарта Токаева о государственной поддержке частных инициатив в создании инновационной инфраструктуры.

– В Послании нынешнего года Глава государства сказал не только про IТ-сферу, но и дал сигнал бизнес-элите, что надо вкладываться в социальные, креативные и культурные проекты. Нами сейчас интересуются инвесторы из Китая и ОАЭ. Им важно иметь представительства в самом крупном городе Казахстана. Наша цель – создать стартап, который станет лицом страны, – говорит наш собеседник.

Конечно, такая площадка необходима Алматы. Как отметил руководитель стартап-инкубаторов Казахстанско-Британского технического университета Владимир Попов, в мегаполисе сосредоточена одна треть всех вузов страны. Кроме того, среди экосистемы должна присутствовать конкуренция, когда много разных, не похожих друг на друга игроков вместе продвигают общее дело.

Представитель IT-сферы Адилет Жанатканов считает, что наши бизнесмены готовы вкладывать средства в стартапы. Если есть продукт, который нужен какому-то сегменту рынка, есть расчеты окупаемости, то человеку пойдут навстречу. Однако необходимо экспертное сообщество, чтобы доводить проекты до серьезного уровня.

Бексултан Баекенов – один из руководителей в компании GENESIS CSP, единственном партнере YouTube в Центральной Азии. Они консультируют местные каналы, помогают прописывать стратегию, занимаются видеопроизводством на английском языке, внедряют искусственный интеллект, блокируют пиратов. YouTube-каналы очень популярны на Западе, они гибче, чем ТВ, требуют меньше затрат. В ближайшие пять-десять лет IТ-индустрия, ИИ, инженерные технологии будут стремительно развиваться, поэтому инвесторам стоит задуматься.

Отметим также, что презентацию проектов посетили более 300 человек, среди которых были инвесторы из числа бизнесменов, входящих в список Forbes.