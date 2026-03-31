Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал указ о переименовании аэропорта в Палм-Бич в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа

Решение вступит в силу с 1 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Решение о переименовании аэропорта в Палм-Бич было одобрено в феврале палатой представителей и сенатом штата Флорида. В обеих палатах большинство мест занимают республиканцы. Они утверждают, что Дональд Трамп заслуживает такой чести, поскольку занял жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции и справился с контрабандой фентанила из Канады и Мексики в США.

Демократы осуждают это решение, в том числе за «неправильную расстановку приоритетов». По их мнению, республиканцы «решили потратить $5 млн средств налогоплательщиков на переименование аэропорта», что «не соответствует интересам жителей Флориды», зато «очень важно для республиканцев». Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго находится рядом с этим аэропортом.

Ранее в честь Дональда Трампа были переименованы Институт мира США (USIP) и Кеннеди-центр.