Международный семинар «Совместное продвижение зелёного развития в рамках ШОС» прошел в Астане

Организатором мероприятия выступил Центр по изучению Китая (г.Астана), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: chinastudies.kz

Данное мероприятие собрало ведущих представителей дипломатического корпуса, бизнеса, научного сообщества и международных организаций для обсуждения вопросов экологии, устойчивого развития и новых форматов регионального сотрудничества в пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

Семинар открылся приветственным словом директора Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергеновой, которая подчеркнула, что вопросы экологической ответственности становятся ключевой частью национальной и глобальной политики, а переход Казахстана к «зелёной» экономике признан стратегическим приоритетом государства, согласно недавнему Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева. Особое внимание было уделено успехам проекта «Таза Қазақстан», а также инициативе глобального управления, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Тяньцзине, где были анонсированы три новые платформы сотрудничества — в области энергетики, зелёной промышленности и цифровой экономики.

Советник-Посланник Посольства КНР в Казахстане Гоу Юнхай в своем приветственном слове отметил, Китай на Саммите ШОС в г.Тяньцзинь презентовал инициативу глобального управления — новый ориентир международной повестки, призывающий к укреплению справедливого и многостороннего глобального порядка, основанного на уважении суверенитета, практической координации и открытом сотрудничестве. Одновременно было объявлено о создании шести новых платформ совместного сотрудничества: три прикладные — в энергетике, зелёной промышленности и цифровой экономике, а также три платформы сотрудничества в сфере научно-технологических инноваций, высшего образования и профессионально-технического обучения. Китай предложил учреждение Банка развития ШОС, гуманитарную и финансовую помощь (в том числе гранты и кредиты на миллиарды юаней), а также создание центра кооперации в области искусственного интеллекта.

Советник Секретариата ШОС Казыбек Кочконов отметил, что председательство КНР в ШОС прошло под эгидой Года устойчивого развития и привело к созданию комплексной повестки по экологии, энергетике и зеленой трансформации. Были приняты ключевые документы и политические заявления, нацеленные на развитие зелёной промышленности, технологическое обновление и снижение выбросов парниковых газов. Экспертное сообщество призвано сыграть особую роль в выработке практических рекомендаций, способствующих реализации итогов саммита в Тяньцзине.

Спикеры семинара представили широкий спектр докладов, отражающих реальные достижения и вызовы региона:

Ван Гуанхуэй, президент Китайской ассоциации по управлению качеством воды и электроэнергии, декан Института развития качества водных и электрических ресурсов, выступил с докладом на тему «Как региональные организации могут играть более качественную роль в продвижении зеленого развития в регионе».

Кайрат Батырбаев, исполнительный директор Евразийской ассоциации международных исследований отметил переход ШОС от декларативности к практике, подчеркнув роль международных финансовых институтов и приведя примеры реализованных проектов: Жанатасская ВЭС (Казахстан), Shokpar Wind, солнечные электростанции в Узбекистане, а также значимые инициативы по зелёной энергетике в Кыргызстане и Пакистане. Он обозначил три условия успеха — развитие институциональных механизмов, единой системы зелёного финансирования и трансграничных партнёрств.

Канайым Бактыгулова, профессор факультета востоковедения и международных отношений БГУ им. К. Карасаева, (г.Бишкек), раскрыла концепцию «Зелёного моста» ШОС, где внедрение низкоуглеродных технологий и гармонизация природоохранных стандартов в транспортно-энергетических проектах «Пояса и пути» рассматриваются как инструмент синергии экономики и экобезопасности.

Ерлан Жумабаев, директор Регионального экологического центра Центральной Азии поделился опытом 25-летнего партнёрства пяти стран Центральной Азии, отметил устойчивое развитие, развитие образовательных и практических проектов, а также интеграцию региона в глобальные климатические процессы.

Профессор Фуданьского университета Ма Бин представил анализ механизмов технологического и инновационного сотрудничества, отметив необходимость перехода от «топ-даун» к многоуровневой координации, где роль местных инициатив становится драйвером развития всего ШОС.

Канатбек Азиз, директор научно-исследовательского института геополитики и стратегии (Кыргызстан) продемонстрировал значимость водной дипломатии, проблемы утерянных ледников и необходимости коллективных действий для формирования новой архитектуры глобальной экологической безопасности. Особо выделены рекомендации по созданию Регионального водно-климатического совета и интеграции Афганистана в региональную повестку.

Адыл Кыдырбеков, советник генерального директора ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» представил выступление о перспективах низкоуглеродной трансформации в Казахстане. В своем выступлении представил стратегические план перехода компании к производству энергии из чистых источников вплоть до 50% к 2050 году, комплексные проекты в ветроэнергетике, солнечной энергетике, устойчивом сельском хозяйстве, переработке промышленных отходов, рекультивации земель и производстве биотоплива для авиации.

Абдырашид Усенов, проектный менеджер департамента по привлечению инвестиций и маркетинга АО «НК “Kazakh Invest”» в своем выступлении отметил, что Казахстан и Китай, опираясь на высокий уровень стратегического партнёрства и масштабный инвестиционный портфель, переходят от сырьевых отраслей к совместным «зелёным» и инновационным проектам в энергетике, АПК, транспорте и экологии, а ШОС рассматривается как уникальная площадка для объединения усилий стран региона ради устойчивого развития, снижения углеродного следа и создания новых возможностей для будущих поколений.

Выступление Элдора Тулякова, исполнительного директора Центра «Стратегия развития» (Узбекистан) выделило совместную работу с Китаем в области зелёных технологий, развитие солнечной и ветровой энергетики, инновации по восстановлению Приаралья и современные исследования в экологии. Акцентируется роль молодёжных и экспертных кампаний как основы формирования новой культуры устойчивого развития.

Улан Нухитжан, старший исследователь Института внешнеполитических исследований при МИД РК, выступил с докладом на тему «Совместное преодоление экологических вызовов в рамках ШОС: проблема водных ресурсов». В своем выступлении он отметил, что проблема воды является одним из ключевых трансграничных экологических вызовов для стран ШОС, и только через совместные усилия, научное и технологическое сотрудничество можно превратить угрозу дефицита водных ресурсов в точку роста. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр изучения водных проблем ШОС, который станет практической площадкой для мониторинга, обмена технологиями, разработки проектов и подготовки специалистов. Эта инициатива отражает стратегическое видение: вода должна рассматриваться не как источник конфликтов, а как ресурс сотрудничества, мира и устойчивого развития всего региона.

Эксперты, дипломаты и представители бизнеса сходятся во мнении, что объединённые усилия государств, международных институтов и местных сообществ способны создать устойчивое будущее Евразии, снизить угрозы, связанные с изменением климата, сохранить водные и энергетические ресурсы региона, а также реализовать проекты по зелёной экономике и инновациям, отвечающим высоким международным стандартам.

Международный семинар подтвердил роль ШОС как ключевой платформы для формирования и продвижения совместных экологических инициатив, интеграции зеленых стандартов и укрепления устойчивого диалога между странами региона.

 

#Казахстан #Астана #Китай #семинар

