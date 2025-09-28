Фото: barys.kz

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал матч, где наша команда обыграла «Сибирь», сообщает Kazpravda.kz

«Тяжёлая игра, пришлось всё время догонять. Хотя каждую игру у нас один и тот же разговор - настраиваемся на то, чтобы забить первыми, выиграть первый период. Понятно, из-за каких ошибок это не получается, но пока исправить их не удается. Рады, что у команды есть характер. Никто не сдался, все продолжали работать. Все четыре звена друг друга поддерживали и старались вытащить игру. Тем более, так много болельщиков пришло. Ребята хотели доказать и выиграть. Хорошо, что забили столько голов. Для нас это был важный и принципиальный матч с командой, с которой, наверняка, будем бороться за место в плей-офф», - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, команда прервала четырёхматчевую серию неудач. Впереди - сложная игра с очень серьёзной и дисциплинированной командой.

«Я очень хорошо знаю тренера, знаю его требования. Поэтому сегодня порадуемся, а завтра надо готовиться», - говорит он.

Также он ответил на вопрос по игре нападающего Семена Симонова.

«Как раз по Симонову - у меня с первого дня вообще никогда с ним не было проблем в плане того, что от него нужно было требовать какой-то специальной работы или отношения. Он достаточно уверенно и качественно работал, и, несмотря на то, что до этого не забивал, Семён очень много хорошей, полезной работы делал и выделялся. И в меньшинстве достаточно хорошо сыграл в предыдущих играх. Кто играет, тому и доверяем. Кто рвётся, кто, может быть, делает ошибки, но тут же ложится под шайбу и исправляет, те люди и будут играть», - добавил он.

Напомним, накануне в Астане завершился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» забросил шесть шайб в ворота «Сибири» и праздновал итоговую победу со счетом 6:4.