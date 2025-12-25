Сегодня здесь обучаются 313 учеников, хотя желающих попасть в эту школу значительно больше. Учреждение открыли в 1974-м, и за полвека оно прошло путь от вспомогательной до областной специальной школы. С 2019 года ее возглавляет Дина Трумова. Она вспоминает, что уже тогда учащихся было больше двухсот, и с каждым годом их число продолжает расти.

Сейчас в школе 26 классов. Занятия посещают дети с психическими расстройствами. Принимают сюда по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. Каждый ученик получает адаптированную программу обучения, которая учитывает его возможности и потребности. Классы малокомп­лектные, сформированные из шести-десяти детей, что позволяет педагогам работать с ними индивидуально и постепенно развивать навыки самообслуживания, социализации и базового обучения.

– Мы создаем для каждого ребенка безопасную и поддержи­вающую среду, где он может учиться в своем темпе и чувствовать себя уверенно. Для нас результат, когда мы видим, как он меняется и становится увереннее, начинает справляться с простыми повседневными вещами, – объяс­няет директор школы.

Обучение здесь ведется по двум программам – облегченной и специальной. В какой класс попадет ребенок, определяется его уровнем развития и заключением­ врачей. В восьми классах дети с легкой степенью заболевания осваивают чтение, письмо, счет, основы информатики и простые бытовые навыки. В остальных классах учатся дети с умеренной умственной отсталостью. Здесь основное внимание уделяют социализации, трудовому обу­чению, музыке, физическому развитию и самообслуживанию.

Также важно, что в школе организовали подвоз детей: утром их забирают с места проживания, а вечером развозят по домам. Для этой цели учреждение арендует три автобуса.

Учебный день начинается с 8 утра и длится до 17.30. После уроков работает продленка, где с детьми продолжают заниматься воспитатели, логопеды и психологи. Более 70% учеников имеют выраженные речевые нарушения, поэтому в работе используют жестовую коммуникацию, музыку, игру, наглядные материалы.

– Некоторые дети не могут сказать словами, что они чувствуют или хотят. Наша задача – научить их выражать себя любым доступным способом. Даже один установленный контакт – это уже большой шаг вперед, – говорит Дина Трумова.

Директор школы предлагает пройтись по кабинетам и увидеть процесс обучения своими глазами.

В кабинете ремесла и хозяйст­венного труда проходит урок у выпускного десятого класса. На столах у школьников бумага, клей, ножницы, а сами они сосредоточенно работают над своими поделками. В основном все увлеченно вырезают бумагу, скручивают ее в кольца и склеивают, но есть и те, кто отрешенно сидит, уставившись в одну точку, словно задумавшись. Учитель труда Анна Пирогова старается­ всех детей вовлечь в процесс работы. Важно, чтобы они могли работать самостоятельно, шаг за шагом осваивая навыки.

Часть учебного кабинета заставлена разной бытовой техникой: микроволновкой, газовой плитой, посудомоечной и стиральной машинами, есть электрочайники, утюги, посуда.

– Дети могут пользоваться любой техникой. Мы специально учим их работать с бытовыми приборами, чтобы они могли применять полученные навыки и дома. Родители замечают успехи, когда ребята сами могут разогреть себе еду, стирают и гладят свои вещи, разогревают воду в чайнике, наливают себе чай или делают бутерброд с маслом. Такие простые умения дают им уверенность и ощущение самостоятельности. Для них это важный шаг к жизни вне школы, – разъясняет педагог.

Дина Сагатовна добавляет, что раньше обучение заканчивалось девятым классом, и многие выпускники по окончании школы оставались дома. Сейчас десятый класс дает детям дополнительное время для закрепления навыков, необходимых в повседневной жизни, однако неопределенность после выпуска сохраняется.

Не все выпускники могут продолжить обучение в колледже. Кому-то требуется сопровождение, а кому-то из-за особенностей развития тяжело осваивать более сложные программы. Поэтому для школы важно, чтобы учащиеся могли оставаться в ее стенах чуть дольше, чтобы учиться, общаться и пробовать новое, пока есть такая возможность.

В следующем классе идут занятия у первоклассников. Учитель Алия Акдаулетова объясняет математику. Дети обводят цифры в тетрадях.

– По программе до конца года мы должны освоить алфавит и счет до десяти, научиться писать и читать по слогам простые слова. Конечно, не все дети сразу все понимают, но прогресс есть. Правда, после каникул нам снова придется возвращаться к уже пройденному, потому что память у наших учеников устроена так, что они легко могут забыть весь материал, – поясняет учитель.

На занятиях по трудовому обучению девочек учат работать на швейных машинках, а мальчики осваивают столярные станки, резаки и лобзики, учатся­ правильно держать молоток и забивать гвозди.

Все оборудование для мастерских, включая швейные машинки, столярные станки, рабочие инструменты и принадлежности для шитья, а также оснащение кабинетов психолога, логопеда и музыкального класса было приобретено на средства фонда «Қазақстан халқына». За счет средств областного бюджета в школе обновили компьютеры и учебные материалы.

Жизнь школы не ограничи­вается уроками. Ребята участ­вуют в творческих и спортивных конкурсах, иногда занимают призовые места. Учителя стараются разнообразить времяпрепровож­дение в стенах учебного учреж­дения. Раз в месяц в актовом зале отмечают дни рождения. Именинников поздравляют, дети готовят им музыкальные номера. По словам директора, эти встречи школьники особенно ценят, так как они чувствуют себя частью общего праздника.

В прошлом году началось строительство пристройки к основному зданию школы. Работы планируют­ завершить в 2026 году. Новый корпус рассчитан на 150 мест и значительно расширит возможности учреждения. Там планируют разместить начальные классы, набрать еще первоклассников и открыть предшкольную подготовку. С запуском пристройки руководство школы надеется также обновить старое здание, в котором с момента открытия ни разу не проводился капитальный ремонт.