Мировые звезды битбокса представят ремиксы на песни Димаша

Новое звучание получат песни всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram DimashNews .

Фото: dimashnews.com

Напомним, 29 апреля в столице Армении, Ереване, а 6 мая в турецком городе Анталье состоятся сольные концерты Димаша Stranger.

«До начала концерта на разогреве у исполнителя в обоих городах выступят популярная певица и актриса Теона Дольникова и мировые звезды битбокса, группа Ya Na Ha.

Артисты исполнят свои хиты, а также представят зрителям интересный сюрприз: ремиксы на композиции Димаша, которые придадут совершенно иное звучание полюбившимся песням казахстанского исполнителя», – объявили поклонникам артиста.