Многодетная семья получила квартиру

Хорошая новость
10
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Приятное событие состоялось в Егиндыкольском районе Акмолинской области. Многодетная мать Махаббат Тулеубекова, воспитывающая пятерых детей, получила ключи от новой трехкомнатной квартиры в рамках мер государственной поддержки.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заветные ключи вручил аким Егиндыкольского района Юрий Курушин. Он отметил, что обеспечение жильем граждан из социально уязвимых категорий – один из приоритетов государственной политики. В этом году в районе построено восемь двухквартирных домов, а также 16-квартирный дом, что позволило обеспечить жильем семьи, нуждающиеся в поддержке государства.

Помимо ключей от квартиры был передан сертификат на приобретение мебели, что позволит Махаббат Тулеубековой быстрее обустроить новый дом, создать комфортную обстановку для детей. Выражая благодарность, она отметила, что такая государственная поддержка имеет огромное значение для семьи. Новое жилье стало долгожданным подарком и важным шагом в улучшении качества ее жизни.

Жилищная политика, реализуемая в области, наглядно показывает, что поддержка населения на местном уровне остается не только важным направлением работы госорганов, но и реальным инструментом повышения благосостояния жителей региона.

#жилье #новоселье #Егиндыкольский район #ключи

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Как восполнить дефицит врачей
Трилистник кофейных предпочтений
Так держать, молодежь!
За чей счет сделка, господа риелторы?
Уважайте пешеходов!
Защитить детей в цифровом пространстве
Умное финансирование детсадов?
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Промышленная группа из Казахстана запускает в США химически…
Лучший киберспортсмен планеты
«Спасатели села» придут на помощь
Лаборатория под открытым небом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]