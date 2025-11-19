Заветные ключи вручил аким Егиндыкольского района Юрий Курушин. Он отметил, что обеспечение жильем граждан из социально уязвимых категорий – один из приоритетов государственной политики. В этом году в районе построено восемь двухквартирных домов, а также 16-квартирный дом, что позволило обеспечить жильем семьи, нуждающиеся в поддержке государства.

Помимо ключей от квартиры был передан сертификат на приобретение мебели, что позволит Махаббат Тулеубековой быстрее обустроить новый дом, создать комфортную обстановку для детей. Выражая благодарность, она отметила, что такая государственная поддержка имеет огромное значение для семьи. Новое жилье стало долгожданным подарком и важным шагом в улучшении качества ее жизни.

Жилищная политика, реализуемая в области, наглядно показывает, что поддержка населения на местном уровне остается не только важным направлением работы госорганов, но и реальным инструментом повышения благосостояния жителей региона.