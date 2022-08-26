Мобильное приложение Quryltai заработает в сентябре в Казахстане

Мобильное приложение Quryltai будет запущено в начале сентября в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Государственного советника Казахстана Ерлана Карина.

Ерлан Карин напомнил, что сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с рядом членов Ұлттық құрылтай, в частности, с председателем республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Сериком Акылбаем и членом общественного совета Северо-Казахстанской области Сергеем Худяковым.

В ходе встречи общественники поделились своими мнениями касательно защиты прав и законных интересов граждан, развития местного самоуправления, совершенствования деятельности общественных советов и другие.

«Таким образом, Ұлттық құрылтай развивает практику прямого диалога Президента с представителями общественности и экспертного сообщества, благодаря которому они могут лично доносить свои идеи и предложения», – обозначил Карин.

Вместе с тем, отметил он, в рамках Ұлттық құрылтай ведется работа по реализации поручений Главы государства, данных на первом заседании Ұлттық құрылтай.

В частности, разработано мобильное приложение Quryltai, которое станет одним из основных платформ для сбора народных инициатив.

«Данное приложение будет размещено на всех наиболее популярных онлайн-сервисах и позволит каждому гражданину принимать участие в формировании предложений и рекомендаций по общественно важным вопросам. Мобильное приложение будет запущено в начале сентября», – сообщил Государственный советник.

Также в ближайшее время на телеканале «Хабар» планируется запуск программы «Ұлттық құрылтай», где будут обсуждаться актуальные для населения вопросы и инициативы общественников. Она будет выходить один раз в месяц в прямом эфире с подключением разных регионов, добавил Карин.