Мобильные посадочные талоны вводит Air Astana

С 1 августа Air Astana запускает мобильные посадочные талоны на всех внутренних рейсах из Астаны, передает Kazpravda.kz
.
Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо загрузить мобильное приложение Air Astana. Для Android загрузить дополнительное приложение для сохранения посадочных талонов "Pass2U". Для современных моделей iPhone по умолчанию имеется приложение Passbook/Wallet.
"Затем нужно пройти регистрацию на рейс в приложении Air Astana. По окончании регистрации нужно выбрать опцию "Сохранить мобильный посадочный талон" на вашем мобильном устройстве, после чего посадочные талоны можно добавить в приложение "Passbook/Wallet" или "Pass2U", – пояснили в авиакомпании.
Если посадочный талон был удален с телефона или телефон перестал работать по какой-либо причине, пассажир может получить обычный посадочный талон в киоске для самостоятельной регистрации, а также на стойке регистрации авиакомпании в аэропорту.