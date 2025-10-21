В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», Правительство в лице Министерства здравоохранения продолжает работу по повышению качестве медицинской помощи, развитию инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала и цифровизации системы здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

Благодаря принимаемым мерам фиксируется устойчивая положительная динамика по ключевым показателям здоровья населения. Так, по состоянию на 1 октября текущего года общая смертность снизилась на 2,7%, а младенческая смертность сократилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За три года построено более 600 медицинских объектов

В стране активно развивается медицинская инфраструктура – строятся и обновляются больницы, поликлиники и ФАПы. За последние три года введено в эксплуатацию 633 объекта здравоохранения, среди них – Национальный онкологический центр и Центр экстренной медицины в Астане, а также Центр инфекционных болезней в Алматы.

До конца текущего года планируется завершение строительства многопрофильной больницы в г. Риддере и Центра гематологии в г. Усть-Каменогорске, а также станции скорой помощи в г. Актау.

Кроме того, продолжается реализация Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого уже построен 601 объект ПМСП. В текущем году планируется завершить еще 54 объекта. Также продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных районных больниц, в том числе с начала реализации Национального проекта преобразованы в многопрофильные восемь больниц – в г. Темиртау, г. Балхаше, Жанааркинская МЦРБ области Ұлытау, Урджарская МЦРБ области Абай, Шуская, Меркенская, Таласская МЦРБ Жамбылской области и Бейнеуская МЦРБ Мангистауской области.

За январь-октябрь сумма инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения при плане 241 млрд тенге составила 214,8 млрд тенге или 89%.

Почти на четверть сокращен дефицит врачей

Одним из ключевых направлений является подготовка и поддержка медицинских кадров. В 2025 году медицинские вузы страны выпустили 10,5 тыс. специалистов, из которых 34% распределены в сельские медицинские организации – почти вдвое больше, чем годом ранее.

С учетом потребностей регионов в текущем году выделено свыше 5 тыс. образовательных грантов. С октября 2024 года единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге получили 254 врача по 16 остродефицитным специальностям, работающих в сельской местности, в 2025 году поддержку получили еще 105 специалистов.

Принятые меры позволили сократить дефицит врачей по стране на 19%, а средних медработников – на 13%. На селе дефицит кадров снизился на 17%.

С 1 сентября начата подготовка в интернатуре по шести основным специальностям (в том числе терапии, педиатрии и хирургии), а также в резидентуре по 14 детским направлениям.

Для повышения качества пересмотрены образовательные программы подготовки врачебных кадров на додипломном уровне в сторону увеличения на 10 кредитов на базовые дисциплины за счет общеобразовательных.

Для повышения качества подготовки пересмотрены образовательные программы, увеличено количество базовых дисциплин, внедряются международные стандарты.

Так, с 1 сентября впервые запущена двудипломная программа между Карагандинским медицинским университетом и Казанским федеральным университетом, на которую принято 70 студентов. Также прорабатывается вопрос об открытии филиала Медицинского университета Пакистана.

Для защиты медицинских работников инициировано внесение отдельной статьи в Уголовный кодекс за нападение на работников здравоохранения. Совместно с МВД разработан план действий: в медицинских организациях установлены 152 полицейских поста. Также 98% государственных и 76% частных медорганизаций заключили договоры на страхование профессиональной ответственности на сумму 3,1 млрд тенге.

Лекарственное обеспечение и развитие фармацевтики

Для повышения прозрачности ценообразования лекарственных средств пересмотрен механизм формирования предельных цен. Исключены избыточные расходы, а стоимость генериков снижена до 30% от оригинальных препаратов. Только по ТОП-20 высокозатратным позициям ожидаемая экономия составит порядка 12 млрд тенге.В целом снижение предельных цен в рамках ГОБМП и ОСМС составит около 19%, в оптовом и розничном сегментах – до 30%.

Ускорены сроки регистрации лекарственных средств – до 100 рабочих дней, а для стран с высокой регуляторной репутацией (США, ЕС, Великобритания, Япония) – до 15 дней по принципу «Единого окна».

Активно развивается отечественное фармацевтическое производство. Доля казахстанских лекарств к 2029 году должна достичь 50%. На сегодняшний день зарегистрировано 210 производителей, из которых 43 выпускают лекарственные препараты. За прошлый год объем производства вырос на 21,8%, инвестиции – в два раза, экспорт – на 32,9%.

Заключено 90 долгосрочных договоров с отечественными предприятиями и три – с мировыми фармкомпаниями Pfizer, Hoffmann-La Roche и AstraZeneca. Рассматриваются девять инвестиционных проектов на сумму почти 400 млрд тенге. Годовой прирост фармацевтического рынка оценивается в 10-13%.

Цифровизация здравоохранения: наибольшее количество госуслуг автоматизировано

Продолжается работа по созданию Единой государственной медицинской информационной системы. Во всех медицинских организациях запущен проект по цифровой идентификации пациентов – «Цифровой документ» и Face ID. С целью создания прозрачной и справедливой системы расчета и оплаты во всех регионах внедрен проект «Единая система оплаты медицинской помощи».

Ведется работа по переводу медицинских справок в электронный формат. Степень автоматизации государственных услуг составляет 87,3 %.Для повышения безопасности медиков запущен пилот по внедрению видео-жетонов для сотрудников скорой помощи в городах Астане и Алматы.Для консолидации всех медицинских данных создается единое хранилище медицинских данных.

Таким образом, в Казахстане последовательно формируется современная, устойчивая медицинская система, основанная на качестве и инновациях. Данная работа по модернизации здравоохранения будет продолжена.