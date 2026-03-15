Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум, сопровождаемый инициативами, направленными на привлечение молодёжи к участию в жизни государства. Особое внимание уделяется тем, кто голосует впервые, в рамках акции «Первый референдум», сообщает Kazpravda.kz

В Бурабайском районе на участке №314 впервые проголосовал 18-летний студент Тимур Бакытбекович Мынжасаров. Тимур отметил, что участие в референдуме стало важным опытом, позволяющим почувствовать личную ответственность за будущее страны.

Жансая Рахим из Астаны, также 18 лет, впервые приняла участие в голосовании на референдуме по новой Конституции.

«Я рада, что могу внести свой вклад и хоть немного повлиять на будущее нашей страны», — поделилась девушка.

В Арыси именинница Айкумис Карим впервые проголосовала в свой день рождения. Молодой избиратель получила символический подарок и цветы от членов избирательного участка, что сделало этот день памятным началом гражданской активности.

В Мангистауской области молодая супружеская пара — Аскарбек Чогданбаев и Наурызгуль Тажедин — совместно сделала свой выбор на участке №203.

«Референдум — важный шаг для каждого гражданина, который неравнодушен к будущему страны. Как молодая семья, мы сделали свой выбор», — отметили они.

В Актау свой первый голос отдал студент первого курса Бекзат Кадирбай (Yessenov University). Он подчеркнул, что участие в референдуме — это гражданская ответственность, а молодёжь не должна оставаться равнодушной к значимым государственным решениям. В день голосования общественный транспорт в городе был предоставлен бесплатно, чтобы облегчить доступ жителей к участкам.

Акция направлена на формирование у молодежи чувства гражданской ответственности и интереса к политическим процессам. Молодые избиратели впервые ощущают, что их голос имеет значение и может влиять на будущее страны.

Для многих казахстанцев, впервые пришедших на избирательные участки, этот день символизирует вступление во взрослую гражданскую жизнь и стремление быть причастными к будущему страны. Участие первых голосующих становится примером активной позиции для всей молодежи страны.