Мощный снегопад обрушился на ЮАР

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Смерть наступила от переохлаждения при снегопаде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

В субботу телеканал SABC News сообщал, что неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия.

«Один человек умер от сильного холода», - говорится в сообщении телеканала SABC News.

По данным телеканала, погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал, после чего потерял сознание в торговом центре. Медики пытались стабилизировать его состояние, однако по прибытии в больницу пациент был объявлен мертвым.

Телеканал пишет, что в настоящее время ведутся работы по расчистке трассы от снега.

Ранее, шесть человек стали жертвами мощных ливней в Японии и более 300 человек погибли в результате супертайфуна во Вьетнаме.