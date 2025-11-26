Музейный вернисаж

Проекты
9
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске подвели итоги традицион­ного областного фестиваля среди школьных музеев.

фото предоставлено организаторами фестиваля

Сегодня школьный музей – не просто место сохранения экспонатов. Это образовательное и воспитательное пространство, где у ребят формируются культурные и нравственные ценности, историческое сознание, исследовательские навыки.

В Западно-Казахстанской области на базе школ функционируют 169 музеев, работающих в разных направлениях: краеведческом, военно-патриотичес­ком, экологическом, археологическом, этнографическом. При них действуют кружки, которые ведут педагоги дополнительного образования областного, городского и районных центров детского туризма. Экспозиции музеев постоянно пополняются материалами, в том числе обнаруженными в рамках краеведческих экспедиций. Историю самых интерес­ных из них учащиеся стараются узнать подробнее.

Результаты же своей краеведческой и исследовательской работы школьники представляют на фестивале «Музейный вернисаж». Мероприятие, которое способствует популяризации музейного дела, проводят специалисты областного центра детско-юношеского туризма и экологии.

В этом году в областном туре фестиваля приняли участие 65 школьников в составе десяти команд. В течение двух дней участники представляли мобильные экспозиции школьных музеев, рассказывали о поисковой работе. Юные экскурсоводы провели презентацию музеев, используя видеоматериалы и элементы искусственного интеллекта.

Члены жюри, в состав которого вошли также сотрудники областного историко-краеведческого музея, Западно-Казах­станского университета им. М. Утемисова и Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, отметили высокую подготовку команд из Акжаикского, Бокейординского и Теректинского районов.

По итогам конкурса лучшим экскурсоводом стала ученица 10-го класса из Бокейординского района Айзере Сериккали. За презентацию экспозиции первое место присуждено Азизу Бержану и Баянсулу Шайхаден, команде из Теректинского райо­на. Лучший проект в номинации «Музейная поисковая группа» подготовили Гулжан Мусагали и Умухан Жарылкап из Бокейординского района.

#уральск #фестиваль #школьные музеи

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
В Шымкенте открыт молодежный хаб
В Атырау откроется хоккейная академия
За превышение наценки придется отвечать
Уберегла от смертельной опасности
Не выходи на тонкий лед!
Стена – не место для рекламы
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Нет границ у творчества
Путевка в Гранд-финал
Шанс на жизнь
Кукуруза полностью убрана
Первые в Центральной Азии
Новый центр мировой металлургии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Получил поддержку у акима
Соединить технологии, разум и сердце
Потребитель, защищайся!
Аксакалы сажают деревья
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Первый урожай томатов поспел накануне зимы в современном те…
Обучение без возрастных границ
Теплицу для школьников построили в селе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]