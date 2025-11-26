Сегодня школьный музей – не просто место сохранения экспонатов. Это образовательное и воспитательное пространство, где у ребят формируются культурные и нравственные ценности, историческое сознание, исследовательские навыки.

В Западно-Казахстанской области на базе школ функционируют 169 музеев, работающих в разных направлениях: краеведческом, военно-патриотичес­ком, экологическом, археологическом, этнографическом. При них действуют кружки, которые ведут педагоги дополнительного образования областного, городского и районных центров детского туризма. Экспозиции музеев постоянно пополняются материалами, в том числе обнаруженными в рамках краеведческих экспедиций. Историю самых интерес­ных из них учащиеся стараются узнать подробнее.

Результаты же своей краеведческой и исследовательской работы школьники представляют на фестивале «Музейный вернисаж». Мероприятие, которое способствует популяризации музейного дела, проводят специалисты областного центра детско-юношеского туризма и экологии.

В этом году в областном туре фестиваля приняли участие 65 школьников в составе десяти команд. В течение двух дней участники представляли мобильные экспозиции школьных музеев, рассказывали о поисковой работе. Юные экскурсоводы провели презентацию музеев, используя видеоматериалы и элементы искусственного интеллекта.

Члены жюри, в состав которого вошли также сотрудники областного историко-краеведческого музея, Западно-Казах­станского университета им. М. Утемисова и Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, отметили высокую подготовку команд из Акжаикского, Бокейординского и Теректинского районов.

По итогам конкурса лучшим экскурсоводом стала ученица 10-го класса из Бокейординского района Айзере Сериккали. За презентацию экспозиции первое место присуждено Азизу Бержану и Баянсулу Шайхаден, команде из Теректинского райо­на. Лучший проект в номинации «Музейная поисковая группа» подготовили Гулжан Мусагали и Умухан Жарылкап из Бокейординского района.