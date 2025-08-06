Скриншот видео

В сети распространилось видео, на котором заметно, как мужчина в черной кепке схватил белого лебедя, плавающего в пруду ботанического сада, за шею.

«Вчера в ботаническом саду мы стали свидетелями грубого и недопустимого обращения с лебедями – двое мужчин вели крайне жестоко по отношению к ним», - написала автор видео в соцсети TikTok.

На сделанное автором ролика замечание мужчины ответили нецензурной бранью.

«Нам стало больно наблюдать за этим, ведь лебеди же такие живые существа, как и мы. В такие моменты невольно задумываешься о том, что самое дикое существо на планете – это человек, у которого нету сердца», - добавила автор видео.

Как стало известно позднее, администрация ботанического сада Алматы передала записи с видеокамер с моментом инцидента в городской департамент полиции для дальнейшего разбирательства с душителем птицы.