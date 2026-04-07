МВД: Фармацевты частных аптек продавали сильнодействующие препараты без рецепта

Закон и Порядок
С 30 марта по 3 апреля в стране прошел первый этап операции “Дәрмек”, направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам мероприятия возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта.

Проверено  более тысячи медицинских учреждений, в том числе аптек, а также 300 промышленных предприятий.

Выявлено 209 правонарушений; ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных средств и 1,5 тысячи тонн прекурсоров; к ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий; в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.

В ходе проверок пресечены конкретные факты нарушений в регионах.

"Так, в Алматы в отношении фармацевтов четырех аптек начаты досудебные расследования за безрецептурную продажу сильнодействующих веществ. В Актобе в отношении одной из крупных фармацевтических компаний возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Изъято 400 тысяч таких препаратов. В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны. В области Абай выявлено нарушение правил перевозки прекурсоров в одиннадцати вагонах общей массой 680 тонн", - говорится в сообщении.

МВД напоминает: незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, а также нарушение правил хранения, перевозки и реализации прекурсоров создают реальную угрозу общественной безопасности и влекут ответственность в соответствии с законом. Работа в данном направлении продолжается.



Популярное

Все
Спасибо за мужество и стойкость
Две медали из Каира
Жизнь без границ
В преддверии эпохи умных машзаводов
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
В стиле Royal Danish Theatre
ЗОЖ – путевка в будущее
Исторический успех
На Кубке Австрии
Вузы внедряют искусственный интеллект
Формируется новая модель геологоразведки
На ошибках учатся?..
Наука должна давать реальный экономический эффект
Теннисный дебют Туркестана
О качестве и безопасности психологической помощи
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Конституционная реформа и общественное доверие
Алаколь готовится к приему туристов
Обеспечить успешную социальную адаптацию
ИП вне игры: почему B2B стало неэффективным для бизнеса?
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

МВД напомнило водителям о проверке документов
Две нарколаборатории ликвидировали в Талдыкоргане
Сотрудники миграционной службы предстанут перед судом
Международная спецоперация: МВД РК ликвидировало сеть мошен…

