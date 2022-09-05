МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением

Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам, сообщает Kazpravda.kz.

"МВД предупреждает, что в соответствии с действующим законодательством за уничтожение или повреждение лесов предусмотрена уголовная ответственность", - заявил начальник управления Следственного департамента МВД РК Ермек Шульден.

"Умышленное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, совершенный путем поджога или иным общеопасным способом, либо в результате загрязнения вредными веществами, отходами или выбросами, квалифицируется статьей 341 УК РК", - заявил он.

Данное преступление относится к категории тяжких и влечет наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметил начальник управления.

Напомним, 2 сентября в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

К вечеру 4 сентября стало известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры. Рассматриваются различные версии возможных причин разбушевавшихся лесных пожаров в Костанайской области. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, не исключается и человеческий фактор.

"Рассматриваются различные версии. Не исключается все, кроме природных пожаров, возникших в результате так называемых сухих гроз, которых в последнее время не было. Версии – от неосторожного обращения с огнем до умышленного (поджога - прим. ред.). Следствие будет рассматривать все версии", – сообщил Юрий Ильин.