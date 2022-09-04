"Не исключается" – глава МЧС о версии умышленного поджога в Костанайской области

Рассматриваются различные версии возможных причин разбушевавшихся лесных пожаров в Костанайской области. Не исключается и человеческий фактор. Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Рассматриваются различные версии. Не исключается все, кроме природных пожаров, возникших в результате так называемых сухих гроз, которых в последнее время не было. Версии – от неосторожного обращения с огнем до умышленного (поджога - прим. ред.). Следствие будет рассматривать все версии», – сообщил Юрий Ильин.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.