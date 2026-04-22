МВД: В автошколах приостановлена подготовка учебных групп из-за нарушений

Территориальными подразделениями МВД организованы проверки деятельности автошкол. В настоящее время подготовку водителей осуществляют 727 автошкол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам проверок выдано 20 предписаний на устранение недостатков в виду отсутствия на автодромах необходимых дорожных знаков, разметки, освещения, неисправности транспортных средств. Кроме того, выявлено 59 учебных организаций, которые для подготовки водителей использовали автотранспорт, не прошедший обязательный технический осмотр и не имеющие страховые полиса.

"В результате, на сегодняшний день Комитетом административной полиции МВД приостановлена подготовка 701 учебных групп автошкол. Ведение учета автошкол и регистрации учебных групп осуществляется в ИС "Автошкола". С помощью ИС "Автошкола" в режиме реального времени можно проверить законность выданного свидетельства, почасовую программу обучения, учет учебного автотранспорта", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в целях дальнейшего усиления контроля за деятельностью учебных организации разработан законопроект по внесению изменении в Закон "О дорожном движении", предусматривающие переход от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному, а также внедрение механизмов государственного контроля за их деятельностью. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.



