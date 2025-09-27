Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего за восемь месяцев этого года в областном центре зафиксировано 122 пожара, в которых погибло три человека и пострадало два, передает Kazpravda.kz

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в садоводческих и дачных обществах, где в условиях устойчивой жары произошло три пожара с нанесением материального ущерба, а также зафиксировано 17 случаев возгораний.

Как правило, основной причиной пожаров на этих территориях является неосторожное обращение с огнём, игнорирование требований пожарной безопасности и сжигание мусора, травы или бытовых отходов.

С целью профилактики мобильными группами проведено более 40 рейдовых мероприятий на дачных участках, в ходе которых на нарушителей составлено 54 административных протоколов со штрафом на общую сумму 717 590 тенге, то есть почти вдвое больше, чем в прошлом году.