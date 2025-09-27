На 20% увеличилось количество пожаров в Костанае

Происшествия
81
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в садоводческих и дачных обществах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего за восемь месяцев этого года в областном центре зафиксировано 122 пожара, в которых погибло три человека и пострадало два, передает Kazpravda.kz

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в садоводческих и дачных обществах, где в условиях устойчивой жары произошло три пожара с нанесением материального ущерба, а также зафиксировано 17 случаев возгораний.

Как правило, основной причиной пожаров на этих территориях является неосторожное обращение с огнём, игнорирование требований пожарной безопасности и сжигание мусора, травы или бытовых отходов.

С целью профилактики мобильными группами проведено более 40 рейдовых мероприятий на дачных участках, в ходе которых на нарушителей составлено 54 административных протоколов со штрафом на общую сумму 717 590 тенге, то есть почти вдвое больше, чем в прошлом году.

- Вместе с тем, в городе наблюдается существенная нехватка пожарных депо и техники, что создает риски для пожарной безопасности. По нормативным требованиям необходимо около восьми пожарных частей, а в настоящее время имеется всего три. При этом, сейчас рассматривается вопрос возведения пожарных депо в микрорайоне «Кунай» и Северо-Западе, на строительство которых выделены земельные участки, ведется дальнейшая соответствующая работа, - отметил начальник УЧС города Костанай Аслан Махмутов.

#статистика #Костанайская область #пожары

Популярное

Все
Цель – поиск новых месторождений
IT и промышленность: проверка на совместимость
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Ключевой костяк энергетики
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Курс на локализацию и экспорт
Завтра - День труда
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Тише едешь – дальше будешь
Вечные инвестиции в будущее
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Чистые стены – безопасный город
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

В Семее манипулятор снес кабину пассажирского автобуса
Пьяный отец избил до смерти трехлетнюю дочь в Павлодарской …
Более тысячи школьников отравились в Индонезии
На Китай обрушился супертайфун

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]