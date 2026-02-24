Впечатляющая снежная буря обрушилась на Нью-Йорк. Мегаполис с населением восемь миллионов человек, уже покрытый тонким слоем снега к воскресенью вечером, объявил чрезвычайное положение и запрет на вождение

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Предупреждения о сильной метели были выпущены в районах с населением 40 миллионов человек, но особенно острая ситуация складывается в Нью-Йорке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«В Нью-Йорке не было бури такого масштаба за последнее десятилетие», - предупредил мэр Зохран Мамдани на пресс-конференции. Непогода уже привела к отмене тысяч рейсов и серьезным отключениям электроэнергии по всему северо-востоку США, сообщает AFP.

Предупреждения о сильной метели были выпущены в районах с населением 40 миллионов человек, но особенно острая ситуация ожидается в Нью-Йорке. До полудня ожидается выпадение до 70 сантиметров снега, а порывы ледяного ветра достигнут 80 километров в час. Школы остались закрытыми в понедельник, и город направил значительные коммунальные ресурсы для помощи в наиболее пострадавшие районы, сообщил мэр. Штаб-квартира ООН также была закрыта в понедельник, а "все запланированные заседания отложены", согласно внутреннему заявлению.

Это второе крупное зимнее нашествие стихии в Нью-Йорке, с которым столкнулся Зохран Мамдани с момента вступления в должность мэра. В конце января произошла длительная холодная волна, которая унесла жизни как минимум 18 человек в городе, большинство из них умерли от переохлаждения. Всего этот зимний шторм унес жизни как минимум 100 человек в стране, по данным властей.

Зохран Мамдани объявил о мобилизации значительных ресурсов для помощи нуждающимся в жилье. Мегаполис Нью-Йорка будет не единственным пострадавшим от новой волны природного бедствия: большая часть северо-восточного побережья США находится в состоянии чрезвычайной ситуации. В Бостоне ожидается выпадение до 60 сантиметров снега, заявила мэр Мишель Ву в воскресенье, добавив, что этот шторм "обещает иметь исторические масштабы".

Аэропорты Соединенных Штатов, расположенные вдоль восточного побережья страны, отменили большинство авиарейсов из-за снежной бури.

"Мощный зимний шторм, обрушившийся на восточное побережье США, привел к отмене подавляющего большинства рейсов из крупнейших аэропортов региона, в том числе в районе Нью-Йорка и Бостона", — говорится в материале агентства Bloomberg.

По данным агентства, в воздушных гаванях Нью-Йорка, включая Ла-Гуардия, отменили 98% рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди приостановлено 88% операций, а в аэропорту Бостона Логан – 93% запланированных рейсов. Национальная метеорологическая служба США, в свою очередь, сообщила, что на востоке в некоторых районах ожидается очень сильный снегопад.

Газета The Hill накануне сообщила, что из-за сильного снегопада в США более 60 млн человек оказались в зоне действия чрезвычайного положения (ЧП). Согласно публикации, в Делавэре, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Род-Айленде и некоторых районах Массачусетса объявили предупреждения о снежной буре, в результате которой пострадало более 35 млн человек.