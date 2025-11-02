На Каспийском море пресечено 106 фактов браконьерства

Экология
18

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Атырауской области

Пресс-служба КНБ рассказала о деятельности пограничной службы в октябре 2025 года.

В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой КНБ в октябре во взаимодействии с компетентными органами пресечено 106 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

плавательных средств – 24 ед.;

орудий браконьерского лова – более 136 км сетей;

рыб осетровых видов – 496 шт. (около 2 900 кг);

краснокнижных тюленей – 4 особи;

сумма предотвращенного ущерба составила более 1,1 млрд тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

Какие-либо ограничительные меры на государственной границе не вводились. Вместе с тем на пунктах пропуска «Сырым», «Алимбет» и «Косак» проводятся работы по реконструкции, что может увеличить время ожидания при пересечении границы. Иные пункты работают в штатном режиме.

#экология #Каспий #браконьерство

