Пресс-служба КНБ рассказала о деятельности пограничной службы в октябре 2025 года.
В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой КНБ в октябре во взаимодействии с компетентными органами пресечено 106 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
плавательных средств – 24 ед.;
орудий браконьерского лова – более 136 км сетей;
рыб осетровых видов – 496 шт. (около 2 900 кг);
краснокнижных тюленей – 4 особи;
сумма предотвращенного ущерба составила более 1,1 млрд тенге.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.
Какие-либо ограничительные меры на государственной границе не вводились. Вместе с тем на пунктах пропуска «Сырым», «Алимбет» и «Косак» проводятся работы по реконструкции, что может увеличить время ожидания при пересечении границы. Иные пункты работают в штатном режиме.