Начался осенний этап лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря (ОДАМ). Работы проводятся в рамках поручения Главы государства по созданию саксауловых насаждений на площади 1,1 млн гектаров до 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

Площадь осушенного дна Аральского моря составляет 6 млн гектаров, из которых 2,8 млн гектаров расположены на территории Казахстана. Лесомелиоративные мероприятия направлены на снижение пылевого воздействия, восстановление деградированных земель и формирование устойчивых экосистем.

С 2021 по 2025 на ОДАМ выполнены лесомелиоративные работы на площади 792 тыс. га (высеяно 2083,4 т. семян саксаула/галофитных растений и высажено 48,7 млн. шт. саженцев саксаула) в том числе:

- в 2021 году - 101 тыс. га;

- в 2022 году - 250 тыс. га;

- в 2023 году - 194 тыс. га;

- в 2024 году - 127 тыс. га.

В 2025 году Комитетом лесного хозяйства планируется проведение лесомелиоративных работ на площади 340,9 тыс. гектаров на осушенном дне Аральского моря. Весной текущего года осуществлён посев на площади 120 тыс. гектаров и посадка саженцев на 11,8 тыс. гектаров.

Кроме того, весной проведены дополнительные посадочные работы на участках с низкой приживаемостью растений - на площади 13 250 гектаров (4 млн штук растений), выполненные на областном уровне.

В настоящее время на уровне области ведутся работы по лесоразведению на площади 100 тыс. гектаров (102 млн штук), из них 15 тыс. гектаров - это посадка саженцев саксаула (4,5 млн штук).

На сегодняшний день из временных питомников лесного хозяйства выкопано 4,3 млн саженцев саксаула (95,6%), и на площади 8 тыс. гектаров завершены работы по их посадке.

Для обеспечения посадочным материалам работ на ОДАМ в рамках реализации проекта, финансируемого Всемирным банком, в городе Казалинск завершено строительство питомника площадью 33 гектара. По проекту будут выращиваться сеянцы саксаула и галофитных кустарников для дальнейшей посадки на ОДАМ мощность питомника 3 млн. шт сеянцев в год.

Также министерством под научным сопровождением планируется создание нового лесного питомника непосредственно на осушенном дне. Получаемый на этом питомнике посадочный материал будет более адаптирован к аридным условиям осушенного дна, что повысит качество лесных культур.

Для охраны лесных насаждений, продолжения указанных работ, сохранения и развития биоразнообразия планируется создание Республиканского государственного учреждения «Государственный лесной природный резерват «Арал орманы» при Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.