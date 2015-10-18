НАСА опубликовало самые точные снимки Энцелада – спутника Сатурна

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Жания Уранкаева
Фото с сайта nasa.gov
НАСА опубликовало снимки Энцелада – шестого по размеру спутника Сатурна, считающегося одним из наиболее пригодных к жизни мест Солнечной системы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tjournal.ru.

Фотографии сделал межпланетный зонд Cassini, пролетевший менее чем в двух км от поверхности Энцелада. Отметим, зонд Cassini изучает шестой по размеру спутник Сатурна с 2004 года. Снимки, переданные им в НАСА в четверг, считаются самыми детальными за всю историю наблюдения. Ученые впервые смогли изучить северные районы ледяной луны, которые раньше были скрыты зимней тьмой.

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Пригодным для существования местом спутник считается благодаря геологической активности и наличию воды под коркой льда.

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На снимках видно множество кратеров и тонких трещин. Их изучение поможет ученым понять геологические процессы Энцелада.

Добавим, что теперь ученые проверяют гипотезу о существовании океана под поверхностью Энцелада. Есть мнение, что на его дне могут происходить гидротермальные процессы, которые вызывают извержения. Именно так могли образоваться кольца Сатурна, предполагают астрономы.

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