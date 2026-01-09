– Адильбек Альбекович, в последнее время мы наблюдаем тенденцию повышения общественного интереса к наследию Золотой Орды. Можно ли говорить о том, что Казах­стан стал международной научной платформой по его изучению?

– Да, сегодня Казахстан по праву можно назвать международной научной платформой по изучению Золотой Орды. Ключевым шагом в данном направлении стало создание по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева­ Научного института изучения Улуса Джучи – крупного центра, занимаю­щегося комплексным исследованием золотоордынского наследия. Институт ведет активную публикационную и экспертную деятельность, организует научные мероприятия, переводит и издает первоисточники исторических документов времен Золотой Орды. Важно отметить, что в составе института работают иностранные специалисты, что делает его не только национальной, но и международной научной площадкой.

Более того, Казахстан в лице Научного института изучения Улуса Джучи активно привлекает зарубежных ученых к участию в масштабных академических инициативах. Так, в подготовке нового, третьего, тома многотомной академической «Истории Казахстана», посвященного эпохе Золотой Орды, приняли участие десятки иностранных исследователей. Это подтверждает, что казахстанская наука открыта для диалога и интегрируется в международную исследовательскую среду.

Проведение в Астане в мае 2026 года Международного симпозиума по Золотой Орде с участием ученых из более чем 20 стран, включая США, Великобри­танию, Францию, Германию, Турцию, Японию, Монголию, окончательно закрепит за Казахстаном статус международного центра по изучению Орды и продемонстрирует высокий уровень научной дипломатии страны.

– С какими странами и научными центрами Казахстан сотрудничает в данной сфере?

– Сегодня выстраивается широкая сеть международных партнерств в области изучения периода Золотой Орды. В первую очередь это Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана – давний стратегический партнер казахстанских исследователей, с которым ведутся совместные проекты, издаются коллективные сборники и проводятся конференции. Кроме российских коллег, отечественные ученые поддерживают устойчивые научные связи со специалистами из Турции, Китая и Японии.

Подтверждением уровня сотрудничества служит состав участников предстоящего международного симпозиума, куда приглашены более 300 зарубежных экспертов: историки-медиевисты, археологи, тюркологи, нумизматы, востоковеды, культурологи. Среди организаций – университеты, национальные академии наук, международные фонды, архивы и музеи.

Нельзя не отметить, что в последние годы география научного партнерства значительно расширилась. В число постоянных участников казахстанских научных мероприятий входят исследователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Венгрии, Болгарии, Японии, Китая и Ирана.

– В этом контексте, вероятно, еще большую актуальность приобретает вопрос о влиянии исследований, проводимых казахстанскими учеными, на современное понимание истории Золотой Орды...

– Разумеется, отечественные историки внесли весомый вклад в переосмысление роли Золотой Орды в истории Евразии. В первую очередь стоит отметить труды известного историка Жаксылыка Сабитова. Он совместно с Айболатом Кушкумбаевым обосновал, что Казахское ханство является прямым наследником Улуса Джучи, а не мифической Белой Орды, как долго считалось в советской историографии. Этот подход подтверждается генетическими, этнографическими и источниковедческими данными.

Казахстанские историки также активно используют достижения популяционной генетики. В сотрудничестве с биологами проведены ДНК-анализы казахских родов, которые позволили подтвердить генеалогические связи, упоминаемые в шежіре, и выявить происхождение казахских родов и их представителей от золотоордынских племен и аристократов того периода. Такой междисциплинарный подход значительно расширил горизонты традиционной медиевистики.

– Стало быть, научное сообщество сегодня может кардинально пересмотреть устоявшиеся стереотипы о Золотой Орде?

– Конечно. Современные казахстанские исследователи ведут активную работу по развенчанию мифов, унаследованных от колониальной и советской историо­графии. Один из наиболее живучих мифов – уже упоминавшееся мной существование отдельного государства под названием Белая Орда. Жаксылык Сабитов и Айболат Кушкумбаев убедительно показали, что термин «Ақ Орда» в тюркских источниках обозначал ставку хана, а не самостоятельное государственное образование. Этот миф возник в XIX веке и долгое время вводил в заблуждение и специалистов, и широкую публику.

Другой весьма устойчивый стереотип – представление о Золотой Орде как о исключительно деструктивной силе, наложившей «иго» на покоренные народы. Новейшие исследования демонстрируют, что Золотая Орда была многоэтничным и многоязычным государством, в котором сосуществовали разные религии и культуры. Развитая система управления, дипломатия, поддержка торговли по Великому шелковому пути – все это говорит о высоком уровне государственной организации.

Также пересматриваются легенды о взаимоотношениях Джучи и Чингисхана. Новые источниковедческие работы показывают, что противоречия между ними, вероятно, были преувеличены, и версия о гибели Джучи по приказу отца – не более чем устойчивая легенда, не подтвержденная достоверными источниками.

– В завершение хотелось бы узнать о том, какие направления изучения наследия Золотой Орды, на Ваш взгляд, сегодня считаются наиболее перспективными?

– Во-первых, это междисциплинарные исследования, объединяющие историю, нумизматику, генетику, этнографию, археологию. Особенно ценно применение ДНК-анализа для изучения родословных и миграций народов эпохи Золотой Орды, а также нумизматики для определения точной хронологии и географии правления джучидских ханов.

Во-вторых, издание и перевод первоис­точников. В Научном институте изучения Улуса Джучи активно переводятся средневековые летописи, ранее недоступные широкой научной аудитории. Это позволяет по-новому взглянуть на многие ключевые события той эпохи.

Все это говорит о том, что тема Золотой Орды остается не только актуальной, но и ожидающей новых открытий. И именно Казахстан благодаря усилиям своих ученых сегодня задает тон в этом направлении.