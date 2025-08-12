Найдено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Происшествия
238
Дана Аменова
специальный корреспондент

Следствие устанавливает причины крушения

Фото: Минобороны РК

В ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В министерстве напомнили, что 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа — майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича. Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), лётчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолёта EC-145, общий налёт составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.

11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи — капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса. Он имел опыт эксплуатации вертолёта EC-145, общий налёт составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.

12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа — капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный лётчик, неоднократно выполнял полёты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налёт на вертолёте EC-145 составлял 295 часов.

Все трое являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам.  

«Поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.  Проводятся следственные действия для установления причин крушения. Руководство Минобороны и ВС РК выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, в ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолёта EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. Проводится процедура опознания с участием компетентных органов.

Также ранее в рамках совместной работы Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств при поддержке акционерного общества «Қазақстан Ғарыш Сапары» были проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолёта.

#поиски #экипаж #вертолет #тело #Сорбулак

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Подготовят специалистов-атомщиков
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Наставник «Актобе» покинул пост
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
В аэропорту Шереметьево зазвучала песня Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

В Кызылорде горел огромный строительный магазин
Три человека погибли на трассе в Карагандинской области
В Турции землетрясение разрушило дома
Гвардейцы нашли потерявшихся детей в Восточном Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]