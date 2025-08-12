Фото: Минобороны РК

В ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В министерстве напомнили, что 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа — майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича. Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), лётчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолёта EC-145, общий налёт составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.

11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи — капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса. Он имел опыт эксплуатации вертолёта EC-145, общий налёт составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.

12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа — капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный лётчик, неоднократно выполнял полёты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налёт на вертолёте EC-145 составлял 295 часов.

Все трое являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам.

«Поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета. Проводятся следственные действия для установления причин крушения. Руководство Минобороны и ВС РК выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, в ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолёта EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. Проводится процедура опознания с участием компетентных органов.

Также ранее в рамках совместной работы Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств при поддержке акционерного общества «Қазақстан Ғарыш Сапары» были проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолёта.