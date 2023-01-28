Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой

В Управлении общественного здравоохранения Астаны назвали предварительную причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Instagram ведомства.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

По предварительным результатам судебно-экспертного исследования непосредственной причиной смерти является острый инфаркт миокарда. Информация об анафилактическом шоке не нашла свое подтверждение.

"Также хотим отметить, что бригада скорой помощи доехала своевременно, что составило 5 минут. По прибытию бригады, к сожалению, у пациентки признаков жизни не было. Отсутствовало сознание, пульс и дыхание. Несмотря на это были проведены реанимационные мероприятия, которые не привели к успеху", - говорится в сообщении.

Напомним, что новоизбранный сенатор Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45-ти лет.