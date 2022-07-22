Названы причины обрушения трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске

Комиссия Министерства энергетики Казахстана завершила расследование технологического нарушения с обрушением части дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ.

27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.

2 апреля в Департаменте полиции СКО сообщили о задержании и водворении в ИВС гендиректора «Севказэнерго».

Демонтаж обрушившейся трубы ТЭЦ-2 начали в начале июня.

В Минэнерго отметили, что для полноты расследования и выяснения причин обрушения дымовой трубы комиссия назначала энергетическую экспертизу режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы, параметров дымовых газов в трубе и техническую строительную экспертизу дымовой трубы №1.

На основании заключений экспертиз и выводов комплексного научно-технического исследования комиссия назвала следующие причины обрушения:

- дефекты проектирования и дефекты бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;

- ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;

- несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;

- высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;

- ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2.

«Таким образом, совокупность вышеуказанных факторов послужила причиной обрушения дымовой трубы.

По результатам работы комиссии были разработаны основные организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений», – добавили в министерстве.

По фактам допущенных нарушений и недостатков примут соответствующие меры, предусмотренные законодательством Казахстана.

«За допущенные в ходе ремонтной кампании недостатки, выразившиеся в увеличении количества аварий и остановов оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов, решением совета директоров к ответственным руководителям АО «Севказэнерго» были приняты дисциплинарные меры в виде освобождения от занимаемой должности и понижения в должности», – заявили в Минэнерго.

Для качественной подготовки и надежного прохождения предстоящего отопительного сезона «Севказэнерго» реализует Дорожную карту по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2.

Ее выполнение находится на контроле Министерства энергетики РК, проводится еженедельный выездной мониторинг. Так, 17 июля на Петропавловской ТЭЦ-2 состоялось выездное совещание с участием представителей Минэнерго, на котором был проинспектирован ход исполнения дорожной карты, дополнили в ведомстве.