Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казах­станской области, сотрудники слепили двух снеговиков, установили им в «руки» фейерверки и подожгли. По фото и видео можно понять, какой плачевный получился результат: снеговики в буквальном смысле потеряли и лицо, и конечности.

– В прошлом году залетевший на балкон фейерверк стал причиной пожара, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО

Марина Лискова. – В состав петард также входят смеси горючих веществ и окислителей. Даже маленькие бомбочки могут нанести травмы.

В целях безопасности чеэс­ники призвали усилить конт­роль за детьми, в том числе запретить запускать салюты без взрослых. При пользовании пиротехникой следует выбирать площадку минимум в 50 м от зданий и сооружений, а после запуска залить изделие водой. Если погода ветреная, от такой забавы вообще следует отказаться.