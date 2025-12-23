Не по-детски опасны Общество 23 декабря 2025 г. 0:40 487 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Накануне Нового года спасатели наглядно показали важность правил безопасности при обращении с пиротехникой. фото ДЧС ВКО Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, сотрудники слепили двух снеговиков, установили им в «руки» фейерверки и подожгли. По фото и видео можно понять, какой плачевный получился результат: снеговики в буквальном смысле потеряли и лицо, и конечности. – В прошлом году залетевший на балкон фейерверк стал причиной пожара, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – В состав петард также входят смеси горючих веществ и окислителей. Даже маленькие бомбочки могут нанести травмы. В целях безопасности чеэсники призвали усилить контроль за детьми, в том числе запретить запускать салюты без взрослых. При пользовании пиротехникой следует выбирать площадку минимум в 50 м от зданий и сооружений, а после запуска залить изделие водой. Если погода ветреная, от такой забавы вообще следует отказаться. #безопасность #ДЧС #фейерверк #пиротехника