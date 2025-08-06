Нынче в товариществе намерены также получить богатый урожай. Как рассказал директор хозяйства Бауржан Есильбаев, в их ведении находится более 16 тыс. га земли. Из них основная часть засевается зерновыми. Посевная прошла успешно: отсеялись в срок, и к тому же в почву было внесено 100% обоснованной нормы минеральных удобрений.

Когда с полей ушли тракторы с сеялками, началась химпрополка с использованием гербицидов. Против различных грибков и прочих болезней использовали фунгициды. Удар по насекомым-вредителям был нанесен с помощью инсектицидов. В эти дни, по словам руководителя ТОО «Sagnym-biday GCK», продолжается обработка картофельных плантаций, а еще – заготовка кормов.

– Всходы нынче были дружными, что не может не радовать, – говорит Бауржан Есильбаев. – Благодаря своевременным дождям благополучно прошло кущение зерновых культур.

Новым нынче в хозяйстве стал решительный поворот к использованию современных технологий работы с землей. Благодаря этому сокращается использование техники и людей. Что касается диверсификации посевов, то в этом году впервые в хозяйстве посеяли чечевицу. На одну тысячу гектаров расширили посевы масличного льна.

В крестьянском деле почти все зависит от четкого и своевременного выполнения агротехничес­ких операций. Успел выдержать все положенные графики – жди хорошего урожая. Упустил, понадеялся на авось – скорее всего, сезон окажется неудачным… В ТОО «Sagnym-biday GCK» эту истину очень хорошо понимают.