Всего в адрес недропользователей направлено свыше 160 уведомлений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня по стране общее количество контрактов на недропользование в сфере углеводородов составляет 327, из них на разведке – 133, на подготовительном периоде 12 и на добыче – 182, сообщает Kazpravda.kz

Минэнерго в установленном законодательством порядке с 1 июня 2025 года проведена комплексная работа по мониторингу исполнения недропользователями в сфере углеводородов контрактных обязательств.

По результатам работы общая сумма выставленных штрафов и задолженностей составила 50 млрд тенге, в том числе по 2024 году - 19 млрд тенге.

Всего в адрес недропользователей направлено свыше 160 уведомлений. В настоящее время погашено порядка 1 млрд. тенге, работа в данном направлении продолжается.

Также ведомство за 9 месяцев текущего года прекратило действие 11 контрактов на недропользование.